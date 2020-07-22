【ESPRIT】羅琪茵代表入董事局　思捷不開特別股東會（第三版）

▲ 維他奶羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵上周五以每股平均價1.0994元，增持1350萬股思捷，持股佔比達19.5%。

思捷（00330）發布通告，指股東特別大會不會召開，因收到維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵的通知，撤回該呈請要求的信函，故Anders Christian KRISTIANSEN及Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES繼續為公司董事，分別擔任集團行政總裁及集團財務總裁。不過，羅琪茵早前提名的Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威，亦全數加入董事局，其中兩人有律師背景，黃鴻威則有金融服務背景，三人均放棄董事薪酬。

另外，羅琪茵再度增持思捷 （00330） 股份。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵繼上周五，本周一（20日）以每股平均價1.1069元，增持約1283.34萬股，涉資約1420.5萬元。現時持股量達3.81億股，持股達20.2%。

羅琪茵上周五（17日）以每股平均價1.0994元，增持1350萬股思捷，斥資約1484.2萬元，持股佔比由18.8%上升至19.51%。

羅琪茵近期大手增持思捷，上周一及周四分別斥1,280萬元以及1億元增持合共約1.12億股思捷。而她自本月初首度增持後，以持權12.89%進行「逼宮」，要求思捷召開股東特別大會及撤換多名董事。

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