【香港電視】HKTVmall8月推4個網上展覽 包括書展及玩具節

▲ HKTVmall 下月推出4個網上展覽，包括「網上書展」、「電子電器節」、「嬰兒用品展」及「玩具節」。

香港電視 （01137） 旗下HKTVmall公布，將於8月舉行4個大型網上展覽，分別為「網上書展」、「電子電器節」、「嬰兒用品展」及「玩具節」。集團表示，希望以大量折扣優惠，吸引市民在疫情嚴峻期間，在家中選購心儀的產品，減少外出次數，並進一步刺激低迷的零售市道。

集團指，鑑於香港疫情日趨嚴竣，不少大型展覽相繼宣佈延期舉行，令不少參展的品牌廠商大受影響，HKTVmall的4個大型網上展覽將會邀請各大商戶合作，以特惠佣金於HKTVmall開設網店，透過提供大量折扣優惠，結合HKTVmall線上線下連串密集式宣傳，包括社交媒體數碼廣告、推廣電郵、HKTVmall網站廣告、推廣訊息、O2O門市宣傳廣告等，刺激顧客的消費意欲。

集團進行了多場網上簡介會，向各大商戶介紹展覽詳情、特惠佣金及開設HKTVmall網店的詳情，希望吸引更多品牌及商戶登陸HKTVmall。

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