【疫市營商】疫情肆虐　靠科技拯救零售業？

▲ 肺炎疫情下，零售業靠科技轉攻網上，是否可行？

王維基上世界90年代初創業，一手創立「城市電訊」，自此與科技技術結下不解緣。王指出，香港生意人不是科技專才，甚至可說是不太懂科技，「公司最終的目的是賺錢，而非『玩科技』。」

王亦坦言：「老闆們好簡單，哪裡能賺錢，就投資在哪裡。」如果硬要跟他們說網店能賺錢，他們或許不為所動，直到有成功例子出現。「當他們看到旁邊的店鋪轉營網店，同樣的貨品，別人每月有過百萬營業額，自己店卻不能做到，他們才會醒覺。」

王維基的「科技價值論」

王強調，先不要說雲端技術，就連基本的上網都未上，遑論轉型，第二步是，為什麼有流量（traffic），但沒有生意，這情況就要靠科技。「香港老闆們通常自己不會意識到問題所在，亦不會花錢解決問題，因此，必須要慢慢引導、教育，不可以心急。」他憶述自己當年曾當IBM公司的銷售員，要向各類型公司老闆推銷商用方案，但其實很困難。「只要當他們知道問題所在，知道成功例子，他們自然會上門，你根本不用推銷。」

價值，不是給予的，是老闆自己覺得的，講是沒有用的。

使用科技已經成為零售以及其他行業的重點，德勤中國管理諮詢合夥人黃文標亦表示，在現時競爭異常激烈的市場環境中，零售企業需要更精準地向消費者傳遞產品訊息，當中要依賴科技技術。

▲ 德勤中國管理諮詢合夥人黃文標表示，企業必須清楚了解，數碼營銷以及大數據分析對企業業務運作的重要性，而並非僅僅只是將交易搬到網上。（黃建輝攝）

「科技可以收集以及追蹤客戶的習慣、偏好等大數據，進一步分析出有價值的洞見，最終為客戶提供更貼心的資訊及服務。」黃指出，一切電子商貿、數碼營銷、人工智能等都依賴科技技術，才能運行。

建議先聚焦本地客

面對疫情嚴峻，黃文標坦言，要零售企業全面轉攻網上有一定困難。「技術上，建立網店不是問題，問題是如何持續吸引客戶光顧。」他指出，企業必須清楚了解，數碼營銷以及大數據分析對企業業務運作的重要性，而並非僅僅只是將交易搬到網上。

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▲ 疫情下，本地零售業數字大跌，專家勸喻企業或先聚焦本地客戶，待疫情過後才再向世界出發。（資料圖片）

近月零售銷售數字大跌，企業苦不堪言，黃文標表示，由於缺少遊客，零售業的確大受影響。「但積極而言，本地顧客仍然在消費，建議企業目前應將焦點放在如何讓本地市場增長，待全球疫情緩和過後，環球解封，才慢慢向世界出發。」

記者：李彥煒