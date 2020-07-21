【疫市營商】王維基傳授轉型心法　HKTVmall崛起之秘訣

▲ HKTVmall行政總裁王維基表示，轉型要好有決心，的確很困難，但不想死就必須要轉，學習新東西的確很痛苦，但遲到總好過無到。（黃建輝攝）

要數香港本地近年的商業轉型佼佼者，王維基或當之無愧。年屆58歲的他，經歷了不少逆境硬仗，如曾在2000年初，不惜斥資30億元，冒著公司滿身赤字的風險，投資光纖網絡技術，最終亦因此奠定了香港寬頻在本地網絡供應商的地位。此外，2010年前後發生的，本地免費電視牌照爭奪事件亦膾炙人口。雖然王維基創立的「香港電視」當年未能取得免費電視牌照，但他就決心將公司徹底轉型，成為現今以網購為主導的HKTVmall。

轉型必須捨棄舊框架

王維基表示，轉型其實都是逼不得以的。「不到絕境，誰會想轉型！」他舉例，轉型都是環境逼成的，就好像Steve Jobs當年被趕出Apple，及後創立Pixar動畫公司，也是他成功轉型的例子。他又以晶片公司Intel為例，公司都是經歷困境再重組，方能繼續在市場立足。

▲ HKTVmall創立已經5年，目前該公司在本地網購市場佔一重要席位。（資料圖片）

「當然轉型都會失敗，就好像著名的菲林公司那樣，仍然在用舊一套做法，但其實那套方法已不再管用。」翻查資料，國際知名的菲林公司柯達（Kodak），在2000年開始，業務受到數碼化浪潮影響，但最終未能擁抱數碼化技術，2012年終提交破產申請。

王強調，要成功轉型，必須摒棄過往的框架，徹底地改變。「問我秘訣，我覺得要轉型成功，首要忘記過往成功，否定過往所做的事情，甚至否定同事原有的技術（skill set）。」他解釋，要轉，即代表要做新的東西，過往的東西已經無太大價值。

轉型要好有決心，的確很困難，但不想死就必須要轉，學習新東西的確很痛苦，但遲到總好過無到。

王笑言，同事都常揶揄他「朝令夕改」。「但其實我只是擇善固執。」他憶述，當年任職香港寬頻公司時，就曾將價值1億的全新器材丟棄，因為器材已經不管用，而每個新的嘗試，都要摒棄舊器材，尤其是當年有6、7次嘗試轉變新技術時。「我不斷輸，但亦不斷地在改變。」

▲ 新冠肺炎疫情反覆，本地零售業正在經歷寒冬，實體店舖如何轉型網上，成為大挑戰。（資料圖片）。

堅信港人 轉得比世界快

現時，王維基的網購王國HKTVmall在市場上佔有重要席位。「當年觀察到網購趨勢，消費者從每月僅幾次網購，到每週幾次，而現時疫情就成為另一個催化劑（catalyst）。」他透露，5年前初嘗試建立網購平台，最大問題是沒有用戶數據，未能了解消費者習慣，亦無相關工具可以預測未來趨勢。

痛苦了5年，現時有了用戶大數據，亦有工具可以預測產品銷售趨勢，但目前最頭痛的是安排送貨的路線，必須用人工智能（AI）預測。

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疫情下，無論是大眾還是企業，都一樣難捱。王維基堅信，香港人恆久以來，轉身都轉得好快。「即使面對營商以及科技環境急速轉變的今天，我仍然相信港人能轉得比世界快。」他建議，公司應堅守兩大重點，缺一不可：做認為正確的事情，首要關心照顧好員工安全；靈活變通，且結合夥伴與聯盟的力量，一起合作。

記者：李彥煒