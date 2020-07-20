【美股焦點】迪士尼傳「低調」加入抵制Facebook 減少廣告投放

▲ 傳迪士尼加入抵制Facebook運動。

社交媒體巨頭Facebook（美︰FB）因被指助長仇恨言論，遭多家廣告商抵制。據外媒引述消息指，迪士尼（美︰DIS）亦擬削減在Facebook及旗下平台投放的廣告。惟與其他廣告商不同的是，迪士尼沒有公開發聲明宣布加入扺制行列。

Facebook股價於美股盤前跌逾0.8%。

近期有美國民權組織發起#StopHateforProfit的杯葛運動，以表達對Facebook處理仇恨言論手法的不滿。多家大型跨國企業如可口可樂（美︰KO）、樂高、Starbucks等亦加入抵制，暫停在Facebook相關的平台上投放廣告。

消息人士稱，迪士尼考慮到近日有關社交媒體的爭議，決定暫停於Facebook投放Disney Plus串流服務的廣告。同時，該品牌亦停止於Instagram投放Hulu串流服務的廣告。

據了解，迪士尼上半年花費2.1億美元於Facebook宣傳Disney Plus串流服務。而4月15日至6月30日期間，Hulu在Instagram的廣告費用亦高達1600萬美元。

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