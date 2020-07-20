【香港經濟】標普：香港競爭優勢正在削弱　未來十年經濟增長速度減半

▲ 標普認為，香港與中國關係出現變化，世界各國對香港的態度也有轉變，令香港競爭優勢被削弱。

國際評級機構標準普爾指，香港面對政策的不確定增加，社會凝聚性削弱，加上來自內地的競爭加劇，均顯示昔日種種協助香港建構金融中心等的競爭優勢正被蠶食，預期2030年，香港增長趨勢會減半至約1.1%。

標普發表一份題為「未來十年香港增長趨勢減半」的報告，指香港經濟增長放緩將加劇亞洲經濟的下行壓力，因香港是區內人口老化最快的的地區之一。雖然短線來看，香港今年經濟經歷料收縮4.7%後，明年會迎來周期性復甦，增長約4.9%，但長線經濟增長乏力。

內地加快開放金融市場 削港橋樑角色

「香港長遠的經濟前景風險向下，主要由於中美關係進一步惡化，令美元與人民幣兩大金融體系愈走愈遠。」標普亞太區首席經濟師Shaun Roache指，第二大風險是內地加快開快金融市場，會削弱香港的橋樑角色。

標普稱，其中一個可能的情況是香港在十年內增長趨勢會降至零，但若內地開放步伐緩慢，或有助香港增加人民幣離岸市場的市佔率。

過去香港的獨特競爭優勢，使香港經濟增長較市場預期更快，從1997年至2018年間，香港實質本地生產總值（GDP）每年增長約3%，當中勞動生產力及就業市場分別貢獻2.1及0.8個百分點。

市場對香港與內地關係的看法正在改變

不過，現時香港有3大不確定因素正在上升。（1）市場對香港與內地關係的看法正在改變；（2）中港新關係未來如何實施仍是未知之數；（3）世界其他地方如何看待香港也令人產生疑問，如美國取消香港的特殊地位。

香港人口老化的速度在亞太區中數一數二，15至65歲的勞動人口，於截至2010年十年間，每年增長約1%，部分原因與新移民流入有關，但有關人口自2015年以來逐漸減少。

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