【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團進化史　從「金服」到「科技」

▲ 螞蟻集團進化史，由金融服務進化為科技公司。

移動支付巨頭支付寶母企螞蟻集團正式宣布啟動上市計劃。6年來，螞蟻憑藉支付工具，從支付寶、金融科技、再到數字生活開放平台，由「螞蟻金服」轉為「螞蟻科技」，成長為令全球矚目的科網巨企。

螞蟻集團旗下核心業務為第三方支付平台支付寶，並圍繞其衍生一系列業務板塊，包括芝麻信用、餘額寶、螞蟻花唄、螞蟻借唄、網商銀行。且於2015年開始，先後向印度Paytm、泰國Ascend Money、韓國Kakao、印尼Emtek等公司投資，業務由中國大陸拓展至外海。

支付寶的進化史就是螞蟻的成長史

螞蟻集團隨電商行業發展而起家。前身是獨立於阿里巴巴 （09988） 之外的浙江阿里巴巴電子商務公司，馬雲持有8成股權。

當時電商淘寶成立，網上交易頻繁，網上支付工具支付寶隨之誕生。阿里巴巴高層發覺到支付寶的潛在價值，認為其應該成為所有電商業務的基礎服務，而非僅僅是淘寶網的應用工具。 2004年12月，支付寶從淘寶網分拆獨立運營。

2012年，支付寶獲得基金第三方支付許可證，開始對接基金公司。2013年，餘額寶上綫。

2014年浙江阿里巴巴電子商務公司正式改名為浙江小微金融服務集團，簡稱「螞蟻金服」，主要負責阿里巴巴金融類業務，包括支付寶、餘額寶等。

「螞蟻金服」名字被賦予寓意：「就像螞蟻一樣，雖然渺小，但它們齊心協力，煥發出驚人的力量，在去目的地的道路上永不放棄」

2015年，支付寶推出「生活圈」，切入購票、水電煤等公共事業繳費業務。並在之後幾年，圍繞生活、社交不斷發展，定位不僅限於支付工具。

螞蟻今年3月宣布轉型，支付寶改版，升級為數字生活開放平台，首頁突出本地生活應用。6月宣布將自研數據庫產品OceanBase獨立進行公司化運作。6月底，螞蟻正式改名「螞蟻集團」，強調科技是公司核心。

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