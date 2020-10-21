【螞蟻上市】支付寶母企螞蟻集團進化史　從「金服」到「科技」

移動支付巨頭支付寶母企螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）市傳下周二開始招股，市場均對螞蟻集團IPO嚴陣以待，券商亦已為螞蟻集團IPO預留逾千億彈藥。螞蟻集團現時是全城焦點，其身世又是如何？支付寶早在2000年代初面世，但2014年才重新劃清業務組成「螞蟻金服」，6年間螞蟻憑藉支付工具，從支付寶、金融科技、再到數字生活開放平台，由「螞蟻金服」轉型為「螞蟻科技」，成長為成全球最大獨角獸。

螞蟻集團IPO暫定27日招股，11月6日掛牌，詳見【下一頁】

螞蟻集團旗下核心業務為第三方支付平台支付寶，並圍繞其衍生一系列業務板塊，包括芝麻信用、餘額寶、螞蟻花唄、螞蟻借唄、網商銀行等。且於2015年開始，先後向印度Paytm、泰國Ascend Money、韓國Kakao、印尼Emtek等公司投資，業務由中國大陸拓展至全球。

支付寶的進化史就是螞蟻的成長史

螞蟻集團隨電商行業發展而起家。前身是獨立於阿里巴巴 （09988） 之外的浙江阿里巴巴電子商務公司，馬雲持有8成股權。

當時電商淘寶成立，網上交易頻繁，支付工具支付寶隨之誕生。阿里巴巴高層發覺到支付寶的潛在價值，認為其應該成為所有電商業務的基礎服務，而非僅僅是淘寶網的應用工具。 因此，2004年12月支付寶從淘寶網分拆獨立運營。

2012年，支付寶獲得基金第三方支付許可證，開始對接基金公司。2013年，餘額寶上綫。

2014年浙江阿里巴巴電子商務公司正式改名為浙江小微金融服務集團，簡稱「螞蟻金服」，主要負責阿里巴巴金融類業務，包括支付寶、餘額寶等。

「螞蟻金服」名字被賦予寓意：「就像螞蟻一樣，雖然渺小，但它們齊心協力，煥發出驚人的力量，在去目的地的道路上永不放棄」

2015年，支付寶推出「生活圈」，切入購票、水電煤等公共事業繳費業務。並在之後數年，圍繞生活、社交不斷發展，定位不再僅限於支付工具。

螞蟻今年3月宣布轉型，支付寶改版，升級為數字生活開放平台，首頁突出本地生活應用。6月宣布將自研數據庫產品OceanBase獨立進行公司化運作。6月底，螞蟻正式改名「螞蟻集團」，強調科技是公司核心。

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支付寶上市後 阿里巴巴可獲465億補償？

2011年，螞蟻集團還未建立，當時的阿里巴巴董事局主席馬雲曾與雅虎、軟銀因支付寶獨立發生股權紛爭。

雅虎指責馬雲在未有事先通知董事會的情況下，為獲取中國境內發放的第三方支付牌照，擅自將支付寶從阿里巴巴獨立出去，對股東造成嚴重損失。

但馬雲隨後表示，支付寶的剝離是合法的、透明的。阿里巴巴也發聲明稱，雅虎在集團董事會上有席位，因此對剝離支付寶一事知情。

最終三方達成協議，阿里巴巴將繼續參與支付寶未來的交易，包括IPO和出售。倘若支付寶未來IPO或出售，阿里巴巴可得到20億美元至60億美元（155億港元至465億港元）的補償。同時，支付寶將繼續為阿里巴巴和淘寶網提供支付服務。

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記者：陳華