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【港股分析】北水繼續流入　邊隻最多人吼？

股樓投資 20:30 2020/07/20

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港股今日反覆偏軟，成交金額下降至1,356.2億元，惟滬深兩地北水買賣港股的金額未見有太大跌幅減少，兩地總計有超過324億元成交，佔今日港股總成交接近24%，佔比愈來愈高，故關心兩地股民在港股的投資策略也十分重要。

今日港股通（滬）成交金額達166億元，當中單是中芯國際（00981），已佔35.9億元成交，這隻近期焦點股份卻錄得逾2.8億元淨流出（見表1），反而其他4隻大成交股份均現淨流入，以平保（02018）有接近5億元淨流入最為突出。

表一:

股份 淨流入(淨流出)
中芯國際（00981） (-2.85億元)
騰訊控股（00700） 2.87億元
小米集團（01810） 4.61億元
中國平安（02318） 4.98億元
安踏體育（02020） 2.66億元

相關文章:【港股追蹤】連跌多日後獲大行睇好　呢隻內房龍頭要睇實

港股通（深）方面，雖然滬深股民一向在投資方向及策略上有分別（見表2），但今日最高成交的5隻股份中，卻有3隻相同，中芯國際在港股通（深）錄得逾28億元成交額，同樣位居榜首，但淨流出情況更多，全日淨流出達7.19億元，即滬深兩地北水今日共有逾10億元資金逃離中芯，投資者要留意；另外，騰訊亦錄得逾1.1億元淨流出；反而小米集團（01810）在滬深兩地均獲資金垂青，兩地總計有逾6億元淨流入，股價升至上市價17元附近回吐，經一輪調整後，現水平獲資金流入，或有機會重整旗鼓，值得留意。

表2:

股份 淨流入(淨流出)
中芯國際（00981） (-7.19億元)
騰訊控股（00700） (-1.14億元)
美團點評（03690） 1.16億元
小米集團（01810） 1.4億元
中國建材（03323） (-6,150萬元)

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撰文 : 古植平

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中國平安（02318） 中芯國際（00981） 香港股票

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