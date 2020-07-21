ETF成為主流指日可待

相信一般投資者對交易所買賣基金（ETF）並不陌生，連股神巴菲特也曾忠告妻子在他死後購買指數基金。近年，全球退休基金、金融機構甚至環球央行都透過ETF進行投資，以達成環球資產配置或穩定資本巿場的目標。

其實，ETF的確在近年快速崛起，全球的資產規模在過往10年翻了五倍，在2019年年底，更創紀錄達6.3萬億美元，相當於全球最大經濟體—美國GDP的三分之一，每年複合增長達20%，而增長似乎只會有增無減。

由於ETF巿場資金規模龐大，巿場最留意的必然是ETF的資金流向，因為可從資金流向窺探機構投資者的投資部署，另一方面，亦可藉此觀察資金流入哪些市場。

美日股、美債及貴金屬ETF 今年均錄得正流入

不過，今年ETF資金流入分佈比較全面。美國和日本股票巿埸、美國債券巿場以及包括黃金的貴金屬巿場均錄得正流入。值得留意的是，ETF在歐洲和亞洲的潛力正在開發中，料這些地區的投資者將會更了解指數投資或ETF的特性和優勢，令指數投資策略躍升成為主流，大家可密切關注其發展。

在香港，除了大家熟識的追蹤恒指和恒生中國企業指數表現的ETF及其他類型的指數產品外，巿場近年推出的指數產品可謂百花齊放。

當中，追蹤國內A股表現的ETF一度成為巿場關注焦點；商品類方面，亦有追蹤因避險需求上升而大受追捧的黃金價格以及因新冠疫情影響需求而波動的原油價格的ETF。

另外，市場上還有很多主題性的指數產品，包括投資者可能最感興趣的可持續發展（ESG）及中國新經濟相關的指數基金等。我們認為香港的指數投資巿場將越趨成熟，投資者開始涉獵更多商品相關和主題性的ETF及其他類型的指數產品，再配合投資者教育了解其特性，一眾指數產品將會成為投資不同巿場的有效投資工具。

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