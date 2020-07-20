【疫情大爆發】港鐵擬周三起削非繁忙時段班次 料3至8分鐘一班車

▲ 港鐵周三或削減非非繁忙時段班次，以應付客量減少的問題

第三波疫情持續，多間機構重啓在家工作，影響乘客量。繼九巴宣布削減班次後，有本地傳媒引述消息指港鐵 （00066） 亦擬削減非繁忙時段班次。報道指，港鐵周三起將削減多條鐵路綫服務。據了解，港鐵將參考今年4月時的做法。

翻查資料，港鐵2月底時曾因應疫情，調整包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的非繁忙時段的班次，平均每3至8分鐘一班次，乘客候車時間平均延長半分鐘至2分鐘；機場快綫及迪士尼線則維持15至20分鐘一班車。

及至4月10日，港鐵宣布在2月的調整外進一步調整東涌綫、屯馬綫一期及機場快綫的非繁忙時段班次，其中東涌綫及屯馬綫一期在平日非繁忙時段、週末及公眾假期將維持平均約10分鐘一班。乘客的候車時間平均會延長多1至2分鐘。至於迪士尼綫則暫停服務。

機場快綫列車在平日繁忙時間的班次將會維持每15分鐘一班車，非繁忙時間則調整至每30分鐘一班車。

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