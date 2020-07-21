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【疫情大爆發】港鐵周三起削非繁忙時段班次 3.5分至8分鐘一班車

即市財經 16:39 2020/07/21

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港鐵周三或削減非非繁忙時段班次，以應付客量減少的問題

第三波疫情持續，多間機構重啓在家工作，影響乘客量。繼九巴宣布削減班次後，港鐵 （00066） 亦宣布，因應最新疫情及最新社交距離措施，周三起將削減多條鐵路綫服務。是次調整的鐵路班次包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東鐵綫及西鐵綫，在平日非繁忙時段、周末以及公眾假期期間，將維持3.5分鐘至8分鐘一班車，候車時間平均延長半分鐘至2分鐘。

東涌綫及屯馬綫一期的列車服務在非繁忙時段將調整至平均約10分鐘一班。機場快綫及迪士尼綫非繁 忙時段班次維持不變，即分別為15至30分鐘及20分鐘一班車。

翻查資料，港鐵2月底時曾因應疫情，調整包括荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、南港島綫、西鐵綫、東涌綫及屯馬綫一期的非繁忙時段的班次，平均每3至8分鐘一班次，乘客候車時間平均延長半分鐘至2分鐘；機場快綫及迪士尼線則維持15至20分鐘一班車。

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