標普發表全球評級報告 香港未來十年增長趨勢將減過半

投資評級機構標準普爾發表全球評級報告，指隨著不穩定的政治因素及內地日益加劇的競爭，香港特殊優勢正面臨侵蝕風險，未來十年增長趨勢將會縮減超過一半，甚至跌至零。

報告認為，中美關係近期迅速惡化，增加美元與人民幣金融體系脫鉤風險，加上中國內地加快金融開放，將大大影響本港長期經濟前景。

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標普預計，若內地放緩開放步伐，香港能獲益於內地日益擴展規模的離岸金融業務；相反最壞情況將是在未來10年趨勢增長為零。

標普又指出香港正面臨多項政治的不確定性，包括人們對不斷改變的中港關係的觀感，中港關係的實踐及環球如何看待中國在香港扮演角色的看法。

報告暫不會對香港的評級採取任何行動。對於香港經濟前景，標普預料短期內香港會出現周期性復甦；預料今年全年收縮4.7%，明年反彈4.9%，惟趨勢增長將會放緩。

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