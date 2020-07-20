Kanye West競選爆料曾考慮墮胎 據報嚇壞妻子外家

美國黑人Rapper（饒舌歌手）Kanye West公布競逐總統大選後，展開首次活動，大談敏感的墮胎議題。Kanye West更大爆，曾經跟妻子Kim Kardashian考慮墮胎。Kanye West的突然大爆夫妻私隱，據報令Kim Kardashian外家大吃一驚，質疑Kanye West是否需要專業輔導。

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Kanye West周日在南卡羅來納州舉行第一次競選活動，談到之前有考慮過墮胎，把現年7歲的大女North打掉，幸而「獲得上帝訊息」，之後懸崖勒馬。而言談間，Kanye West更情緒激動。

美國娛樂新聞網站TMZ引述消息指，其言論令Kim Kardashian和其家人感到驚訝和不快，並形容Kanye West有「迫切需要接受專業輔導」（desperate need of professional help）。

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Kanye West在活動上續稱，即使可能被妻子Kim Kardashian要求離婚，他也要公開，當時仍為女友的Kim Kardashian帶來North，其實他並不想要。

他憶述在最接近墮胎的一刻，Kim Kardashian已經把墮胎藥握在手中，「我幾乎殺死自己女兒！」

Kanye West表示，父親當年也曾經不想要他，是母親救回他一命。他稱：「因為我父親太差，那就（差點）沒有了Kanye West。」

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責任編輯：方賢