  • 30°C
香港時間 : 2020721日 (二) 09:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求生】企業送精品成新趨勢　單價更高有潛力

商業 09:30 2020/07/21

分享：

Matrix Promotion因應趨勢，將於下月推出訂製禮品平台Funprint，以「小批量」作招徠。（陳國峰攝）

企業禮品朝向「精品」發展，Matrix Promotion因應趨勢，將於下月推出訂製禮品平台Funprint，以「小批量」作招徠，1件已可落單。

企業精品單價可高達200元
該企董事總經理梁文安透露，推出新平台皆因要迎合新趨勢：「客人由以前大批量如1萬件，變成近年有逾半定單是100至500件左右；而每件單價則由10元上升至80元，甚至高達200元。」他相信，企業禮品正向「精品」發展，甚至是每件禮品均可定製。

【疫市求生】大型活動全數取消 搓手液成禮品企業「疫市救生艇」

助本地插畫家推產品
Funprint平台擬今年底前，續投放100萬至200萬元。目標在未來6至9個月內，有近500個本地插畫家及國際角色IP上架，產品款式亦由現時的50個，於年內增至200個，冀於明年9月左右，可達至收支平衡。客戶可於平台上揀選心儀的產品款式，加入自定元素，最小批量低至1件。

Barbie產品亦已在Funprint平台上架。（陳國峰攝）

梁文安冀平台可同時吸引一般顧客及企業客戶使用。梁舉例，好像近年不少品牌亦舉辦運動競賽活動，並提供選手包予參加者；而Funprint則可以讓每個選手包均有自己的名字、圖案等。

【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼

另一方面，相信Funprint平台亦有助本地插畫家推出自家產品，以及增加曝光率。梁解釋，不少插畫家亦有意推出產品，惟生產門檻高，不能以「量少款多」的模式測試市場反應。

記者：葉泳珊

知多啲

【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」
【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」
【改善WFH】企業宜審視未來工作趨勢　減不必要開支、增獎賞制度
【改善WFH】企業宜審視未來工作趨勢　減不必要開支、增獎賞制度
【外賣商機】居家抗疫不用「頹食」　精選米芝蓮推介餐廳外賣優惠
【外賣商機】居家抗疫不用「頹食」　精選米芝蓮推介餐廳外賣優惠
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
多媒體平台 網購平台 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 產品 品牌

下一篇文章

【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」