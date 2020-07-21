【疫市求生】企業送精品成新趨勢　單價更高有潛力

▲ Matrix Promotion因應趨勢，將於下月推出訂製禮品平台Funprint，以「小批量」作招徠。（陳國峰攝）

企業禮品朝向「精品」發展，Matrix Promotion因應趨勢，將於下月推出訂製禮品平台Funprint，以「小批量」作招徠，1件已可落單。

企業精品單價可高達200元

該企董事總經理梁文安透露，推出新平台皆因要迎合新趨勢：「客人由以前大批量如1萬件，變成近年有逾半定單是100至500件左右；而每件單價則由10元上升至80元，甚至高達200元。」他相信，企業禮品正向「精品」發展，甚至是每件禮品均可定製。

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助本地插畫家推產品

Funprint平台擬今年底前，續投放100萬至200萬元。目標在未來6至9個月內，有近500個本地插畫家及國際角色IP上架，產品款式亦由現時的50個，於年內增至200個，冀於明年9月左右，可達至收支平衡。客戶可於平台上揀選心儀的產品款式，加入自定元素，最小批量低至1件。

▲ Barbie產品亦已在Funprint平台上架。（陳國峰攝）

梁文安冀平台可同時吸引一般顧客及企業客戶使用。梁舉例，好像近年不少品牌亦舉辦運動競賽活動，並提供選手包予參加者；而Funprint則可以讓每個選手包均有自己的名字、圖案等。

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另一方面，相信Funprint平台亦有助本地插畫家推出自家產品，以及增加曝光率。梁解釋，不少插畫家亦有意推出產品，惟生產門檻高，不能以「量少款多」的模式測試市場反應。

記者：葉泳珊