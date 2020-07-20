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新西蘭總理阿德恩所屬工黨遭調查 涉中國政治捐款

環球政治 19:21 2020/07/20

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新西蘭將於今年9月舉行大選，總理阿德恩力爭連任之際，所屬政黨工黨卻傳出政治醜聞。新西蘭嚴重詐欺案調查局（Serious Fraud Office，下稱SFO）早前表示，正對工黨接受政治捐款一事進行調查，據悉涉及華裔商人的政治捐款。

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新西蘭媒體報道，SFO上周一（13日）表示，正對新西蘭工黨2017年接受政治捐款一事展開調查，該局負責人雷德（Julie Read）未有透露調查案件細節，僅表示當局認為發表當前宣佈，符合該局過去在選舉調查領域的慣例及公眾利益。

工黨主席绍博（Claire Szabo）則向媒體表示，當局沒有告知工黨關於調查的細節，但工黨將充分配合SFO的任何調查。紹博更表示，由於調查進行中，該黨不會再發表任何聲明。

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但绍博於今年2月承認，該黨曾經接受2名華裔商人鄭世嘉（Shijia Zheng音譯）及鄭恆嘉（Hengjia Zheng音譯）的捐款。據悉，鄭世嘉2017年於一次無聲拍賣會中，透過購買藝術品的方式捐出1萬澳元（約5.4萬港元），而鄭恆嘉就於2018年捐款1,940澳元（約1萬港元）。但紹博稱有關款項未有超過規定上限，故未作出申報。

鄭世嘉、鄭恆嘉及新西蘭潮屬總會創辦人張乙坤，其後涉向新西蘭反對黨國民黨捐款一事，今年初遭到SFO提出刑事檢控。

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奧塔戈大學（University of Otago）的選舉法專家格迪斯（Andrew Geddis）指出，工黨使用拍賣會籌集選舉資金，即使未必構成違法行為，但相關資訊並未正式上交選舉委員會供公眾查看，也屬失當行為。格迪斯更預計，當局對工黨的調查可能會持續到大選舉行。

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責任編輯：何穎兒

新西蘭將於今年9月舉行大選，總理阿德恩所屬工黨因接受政治捐款一事遭調查。

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