【樓市現象】點樣將錢由50萬變成2.2億﹖ 呢位九龍塘長情業主用47年話你知

疫情下買家睇樓意欲大降，業主也不敢開門予準買家睇樓，樓市交投再陷入淡靜，不過市場仍有不少準買家趁業主持貨心態轉弱找尋筍貨，最近市場也錄得大額二手成交。

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中原地產九龍豪宅高級分區聯席董事余社朝表示，分行最新促成九龍塘牡丹路雙號全幢物業成交，物業1座6伙，住宅總實用面積約11,696平方呎，原業主最初曾開價2.8億元，期後下調至2.4億元，最終以2.2128億元沽出，劈價幅度達5,872萬元，折合實用呎價約18,919元。市傳指，該物業原由麵包及餅乾生產商嘉頓家族成員持有。

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余社朝指，新買家為香港人，曾居於又一村，鍾情區內居住環境舒適清靜，見物業兩面單邊，議價後決定入市，有意重建自住。據了解，原業主早於1973年以50萬元買入全幢物業，自往若干年後，再將單位出租，每個單位市值租金約6.5萬元，6個單位月收約39萬元租金，就算未計租金收入，原業主持有單位47年間，已帳面大賺逾2.2億元，單位升值480倍，十分「和味」。

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余社朝又指，該地皮如重建成洋房，未來呎價可達5萬元，以現時購入價約1,89萬元計，物業具甚大升值潛力。

九龍塘區一手新盤的樓價已升至5萬元，嘉里建設宣布，集團旗下發展之筆架山龍駒道9號低密度住宅項目緹山，日前成功透過招標方式，以1.5653售出11號獨立洋房，實用面積2,846平方呎，屬兩層式獨立屋（另有地庫層和天台層），四房三套房間隔，花園及天台面積分別為1,002平方呎及941平方呎，並附設面積逾714平方呎的私人停車庫，平均實用面積呎價港元5.5萬元。同時以8,800萬元售出2座6樓A室標準單位，實用面積1,760平方呎5，間隔為三套房設計，平均實用面積呎價50,000元。

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