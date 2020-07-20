【口罩供應】「天仁茗茶」代理商推港產ASTM Level 3口罩

▲ 「NEULIFE」口罩於香港廠房的日產能逾30萬個，增加2台快速機後，產能可提升4成。

疫情肆虐下，不少企業經歷「撲口罩」的辛酸，為港人熟悉的「天仁茗茶」也不例外，其代理商賓仕國際 （01705） 為求穩定口罩供應，遂決定與醫療設備生產商合作，成立「NEULIFE」品牌，推出ASTM Level 3標準的口罩。位於香港的廠房現設有7條生產綫，日產能不少於30萬個，下月將會增加2部快速機，屆時產能可提升約40%。

賓仕國際主要負責香港零售分銷市場，「NEULIFE」口罩除了在自家網站有售，亦有於Foodpanda旗下的「pandamart」、電視廣播 （00511） 旗下的big big shop等平台公開發售。執行董事陳紹璋接受本報專訪時表示，未來計劃與各大零售商、超市以及百貨公司合作，現時與香港電視 （01137） 旗下HKTVmall的合作正在籌備中。

對於不自行生產口罩，陳紹璋解釋，不少港產品牌大多為「半途出家」，認為造口罩為專門行業，應具備醫療產品的專業知識，同時，香港缺乏維修口罩機的專才，自行生產風險高。他續指，現時合作廠家一向在美國有生產口罩，而美國醫療口罩規格高，加上原材料供應穩定，生產質量有保證。

「NEULIFE」口罩一盒有50個，非獨立包裝，每盒售148元。

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