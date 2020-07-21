【疫市營商】港初創推綫上教育平台　搶佔疫情商機

▲ Snapask創辦人余佑謙（左）冀透過其網上學習平台，為學生提供即時一對一的功課輔導，讓學生主導自己的學習方向及內容，重拾學習樂趣。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，學生「停課不停學」，網上學習成為新常態。不過，當學生在家中自學時遇到問題，老師卻未必能夠即時講解。本地初創教育平台Snapask自2015年成立，主要為學生提供一對一「問功課」服務，學生只需透過手機應用程式拍照或用文字上傳功課問題，系統便會協助配對合適導師解答。

亞洲地區的教育側重考試成績，但考試不能百分百準確量度學生的才能，死記硬背的填鴨式教育只能造就出一個又一個的讀書機器，學生為求入讀心儀大學，不惜花費大量金錢補習，令補習行業於本港大行其道。

Snapask創辦人余佑謙（Timothy）畢業於香港大學金融及統計學系，早在大學時期就與朋友合資補習社，為文憑試考生提供小班教學。通過親身教學，Timothy了解到學生更需要的是課後的學習支援。他起初用Facebook及以拍片形式解答學生問題，反應非常踴躍。但由於單對單授課成本高昂，加上導師時間有限，Timothy便萌生念頭，利用科技去解決學生的問題，兩年後賣掉補習社，套現30萬元，用來投資開發網上平台。

自學習慣養成 不局限校園

Snapask透過網上學習平台，為學生提供即時一對一的功課輔導，內容更個人化之餘，亦讓學生主導自己的學習方向及內容，重拾學習的樂趣。Snapask行銷長張兆君（Katherine）笑指，由於問答形式概念嶄新，跟傳統科目補習服務不同，營運初期常會遇到學生不熟悉用App發問的情況，需要花較多時間教育用戶。她又認為，隨着網上學習及手機應用普及化，公司的服務可讓學生養成自學的習慣，透過解決問題，明白自己的強弱項，令學習不再局限於學校環境。

▲ 學生透過手機應用程式拍照或用文字上傳功課問題，系統便會協助配對合適導師解答。（受訪者提供圖片）

時至今日，Snapask廣受中小學生歡迎，每年平均營業額達9位數字，目前已開拓至東南亞8個地區、員工逾150人。平台現時已有逾350萬註冊學生用戶，以及35萬的註冊導師。Snapask的導師大部分是在學的大學生，為了保證導師的教學質素，Katherine表示，他們篩選導師有很嚴格的要求，科目老師要有當地公開考試最高的成績，還要通過試用期評核，系統又會監察導師與學生的對話，了解導師的教學質素、應付技巧，加上學生的正面評價才會正式錄用。

▲ 時至今日，Snapask廣受中小學生歡迎，每年平均營業額達9位數字，目前已開拓至東南亞八個地區，員工總數逾150人。（湯炳強攝）

四種收費模式 夥名人教學招徠

Snapask現時提供四種收費模式，包括月費880元無限任用計劃、按問題收費（10題或20題）、購買教學短片及作文。Snapask的問答服務24小時運作，突破傳統補習時間的規限。一般而言，學生於晚上7時開始活躍，8時至12時是高峰期，每到考試季節，直至夜深也有學生發問。

今年1月，Snapask特別邀請著名作家陶傑拍影片教中文寫作技巧，指導學生如何審題、思考、規劃結構及分析常犯錯誤。學生看完影片後，可進行實戰寫作，由考評局閱卷員以「錄影方式」批改作文，讓學生看到改卷的整個過程，從中了解其寫作問題所在。

▲ Snapask特別邀請著名作家陶傑拍影片教中文寫作技巧，指導學生如何審題、思考、規劃結構及分析常犯錯誤。（受訪者提供圖片）

Timothy透露，未來將會尋找更多著名講師合作，下月將新增中英文科課程，並積極拓展市場至即將投入職場的大學生，為他們提供改善溝通、演說能力的教學內容。

記者：施雯雯