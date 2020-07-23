【公司心戰室@iM網欄】定期更新CV 做好個人PR

收到讀者的來郵，很多都是詢問有關職途抉擇，該轉工還是升學，留在香港還是到內地之類的問題，希望老施「指點迷津」。

讀者朋友在簡報自己的情況時，都是有條有理，客觀地分析現職行業公司和前途的境況，為何想轉工或轉換環境，考慮的因素和過程，而且看得出已經有初步結論，所要的只是多一個不同的第三者意見來確認而已。談到搵工轉工，每人的原因想法時機都不同，但既然是職途大事，老施倒有一些想法，讓大家參考一下。

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猶如放榜 規劃前路

在職場上打拼一段時間後，即使現階段工作順利，暫時沒有轉工的念頭，也應該未雨綢繆，為日後作好部署。首先可以從履歷表着手，每隔一段日子，不妨找自己的履歷表出來翻看，整理一下，補充近年最新情況和成就。這不應只是在工作方面的，也可以是修讀過的訓練課程，或是新添的技能，還有公餘參與的活動，興趣班也好，義工活動也好，旨在讓你的CV更豐富。

定期整理CV還有一大好處，像是一張自製的成績單，給自己好好回顧一下個人發展，檢討面對中長期的人生或職場目標，究竟在哪一方面需要加強。要是發現CV和上次前搵工用的大同小異，那就要注意了。

要是已進經入職場好一段日子，對CV的要求當然更高，不能只像填表格般把資料一項項列出，先來一段精簡有力的自我推介，然後以一頁起兩頁止說明近年的工作情況和成就，遠期瑣碎的則不必提。平日能夠把CV整理好，那麼隨時遇到機會遇上貴人，便可以從容準備，不用大費周章。

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主動應酬 尋找伯樂

其次，老施經常提到的要做好個人職場品牌管理和PR，尤其是在公司以外的圈子。這需要長期經營，通過擴闊社交圈子，建立人際網絡，去認識更多人，也讓更多人認識你。

要達致目標，可透過參加不同組織的活動，商會也好，校友會也好，甚麼專業人士協會也好，找師兄學姐為你介紹引薦，帶你出席一些午餐會研討會講座之類。以老施所見，現在有興趣參加這類活動的年輕人好像不多，因此只要你不覺得不自在，願意出來交際應酬，不難以年輕後輩和老鬼打成一片，當中不乏高層人士。這樣一方面交朋結友，一

方面又以增長見識，直接了解外面世界各行各業的情況，甚至可能碰到你的伯樂，給你實用的職場意見。

想要搵工轉工，就像投資置業，不可能隨時找到適合的，平時要留意職場環境，儲蓄好實力本錢和人脈本錢，機會一來，就能好好把握。

作者_施伯樂 60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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