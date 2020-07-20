九龍站豪宅無客吼　呎價兩年賣平一萬

疫情進一步惡化，豪宅業主頻頻劈價賣樓。市場消息指，九龍站天璽星鑽璽低層E室，實用面積831平方呎，三房間隔，原叫價3,200萬元放盤，終減價400萬元，以2,800萬元易手，實用呎價33,694元，低市價約15%，創逾三年新低。

翻查成交紀錄，同座E室上一宗成交，於兩年前錄得，雖然稍低3層E室，而且實用面積較細，僅798平方呎，但成交價高見3,538萬元，實用呎價44,336元，造價較上述單位貴逾兩成，若以實用呎價計，更相差超過1萬元。

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有資深豪宅代理說，疫情爆發以來，內地買家近乎絕跡，對豪宅市場有影響，又坦言：「內地客不是傻，回報又非很高，他們不會為了買層樓，冒險來港，更不想隔離14天，情願疫後再來。」

星展香港房地產業分析師丘卓文預計，豪宅市況差少少，視乎何時才能通關，又稱以上半年計，豪宅新盤銷情很慢，有些豪宅新盤落成，發展商也不開售。

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