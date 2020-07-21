【螞蟻IPO】港交所飆一成創新 迫李小加388元目標

阿里巴巴（09988）旗下金融業務螞蟻集團昨宣佈A+H股同步上市，多少叫市場人士有點意外，原因是集團本月初回應籌備來港上市報導時，仍以消息不準確作回應。

相關文章：【螞蟻上市】支付寶母企螞蟻集團 宣佈A+H同步上市（不斷更新）

惟大家從港交所（00388）行政總裁李小加口中，也許可以聽出一點玄機。事緣李小加上周四在一項大宗商品網上論壇上，對港交所股價走勢大感樂觀，直言股價上望388元是合理預期，較20年前上市估值每股3.88元，大升100倍。

李小加指上望388元合理 現價差距2%

當時適逢港股顯著回吐，港交所股價當日大跌近6%，更令李小加的樂觀預期顯得有點突兀。李小加上任逾10年來，甚少就股價方向作預測。今次大膽預測股價繼續向好，邁向「上市編號價」充滿信心，或許正是由於明知螞蟻來港好事近。

話音剛落，螞蟻集團昨即公布A+H上市計劃，刺激港交所今日大升最多近一成再創新高，並以380元全日高位收市，距388元短綫目標，僅一步之距。

據報道，螞蟻集團（前稱「螞蟻金服」）於今年初最新一輪融資中，獲投資者給予高達2000億美元（約1.55萬億港元）估值。若螞蟻集團以此估值上市，市值已逾1.5萬億港元，較ATM中的美團（03690）現約1.1萬億元市值還要大。

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團年初估值達1.5萬億 阿里持股33%、其餘股東尚有...（第二版）

港交所短期迎來第3大中資科網，難怪李小加當時表明，對港交所前景的樂觀看法，是建基於上市制度改革後，吸引阿里巴巴及新經濟股來港上市，重新定義了港股市場。

責任編輯：劉德斌