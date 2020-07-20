【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(一)

市場俗稱港版納指的恒生科技指數終於出台，將於下周一（27日）正式登場，主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。大熱門如騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）及美團點評（03690）固然入選，30隻指數成分股中，部份對投資者而言未必太熟悉，《iMoney》將會一連5篇文章介紹當中值得留意的黑馬份子。

去年12月上市股價升2.5倍

第一隻要介紹的是心動公司（02400），只看公司名稱未必估到經營甚麼業務，其實她是一家手遊公司，在科技指數比重約0.59%。

相關文章：【港股追蹤】港版納指出爐追蹤30大科技港股 ATMX佔比逾三分一

公司在去年12月才上市，上市價11.1元，受惠於疫情帶動宅經濟，心動股價表現良好，截至周一（20日）收報39元，大升2.5倍，最新市值177億元。

集團自自2012年以來，開始將業務重點轉移至手機遊戲。於2019年，網絡遊戲運營收入的96.6%來自手機遊戲。現時集團旗下最主要的5大手遊包括《仙境傳說M》、《不休的烏拉拉》、《夢幻模擬戰》、《少女前線》及《橫掃千軍》。

TAPTAP平均月活躍用戶近1,960萬

心動另一個重要的業務，是遊戲平台「TapTap」。「TapTap」移動應用程序可用於iOS系統及安卓系統，後者為TapTap用戶流量的主要入口。遊戲玩家亦可在電腦上訪問www.taptap.com。

相關文章：【港股追蹤】騰訊稱霸6月全球手遊收入榜 《王者榮耀》重奪榜首

截至去年底止，TapTap移動應用程序的平均月活躍用戶近1,960萬名，同比增加1.2倍；平均月付費用戶增加75%至72萬名。期內TapTap上的遊戲已獲下載3.52億次，同比加36.8%。

業績方面，截至去年底止，心動收入為28.4億元人民幣，按年升50%；經調整後純利為4.05億元，增長41%；毛利率由58.9%增至62.4%。

《元氣偶像季2》獲批7月版號

國家新聞出版署早前公布7月首批國產遊戲版號，合共56款遊戲獲得遊戲版號，心動旗下的《元氣偶像季2》成為獲批版號的手遊之一。集團近日亦與意大利遊戲公司Digital Bros旗下505 Games達成夥伴關係，獲授予遊戲《泰拉瑞亞》(Terraria)手機版的大中華區發行權，將在中國內地、香港、澳門及台灣的App Store及心動旗下平台TapTap發行。505 Games 授權的另一手遊《人類一敗塗地》的中國手機版，亦會由心動網絡在TapTap和App Store推出。

相關文章：【港股追蹤】機構料今年市場規模衝破2000億 手遊股齊升迎明日網易上市

集團在6月中曾進行配股，以每股29.9元先舊後新方式配售2,609.42萬股，集資淨額7.67億元，擬用作TapTap進一步發展及營運資金等。不過，此舉沒有影響公司股價走勢，配股後最高曾升至41.55元。

以現價計，心動PE約35倍，與龍頭的騰訊45倍及網易71倍比較，相對較平宜。

技術走勢上，心動股價自5月份起一直沿著20天平均綫上升，升勢相當有秩序，早前升至41.55元後回調，但跌至近20天綫34.55元已見反彈，後市仍有力走高，可在10天綫約37元買入，目標價先望45元，跌穿33元止蝕。



