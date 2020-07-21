【新冠肺炎】面對停課危機　綫上學習熱潮再度掀起

▲ 有教育界人士認為，這突如其來的疫情，加快了學校推行線上教學的步伐，亦改變了傳統的教學模式，為日後的教學帶來契機。

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，導致人心惶惶，學生面對再次停課的挑戰，綫上學習的需求似乎已成大勢所趨。有教育界人士認為，這突如其來的疫情，加快了學校推行綫上教學的步伐，亦改變了傳統的教學模式，為日後的教學帶來契機。不過，缺乏綫上學習資源的低收入家庭，可謂是當中受影響最深的一群。

推廣「在家自學」 資助低收入家庭

對於低收入家庭的學生而言，學校是他們主要的學習場地，由於現時老師與學生面對面授課的時間大幅減少，這些基層學童沒有足夠的網上資源，難以即時解決所遇到的學習疑難，學習進度因而嚴重滯後。為幫助基層學生在停課期間也能繼續學習，本港初創教育平台Snapask與香港青年協會合作推出「在家自學計劃」，為全港近4,000名來自基層的學生，免費提供24小時的一對一綫上學習支援。

▲ 成功申請的學生可獲得30次免費提問機會，於Snapask進行一對一綫上學習，約等於每名學生15至20個小時的學習時數。（湯炳強攝）

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Snapask創辦人余佑謙（Timothy）表示，是次計劃是與香港青年協會（HKFYG）、資訊科技教育領袖協會（AiTLE）、香港翻轉教學協會及香港輔導教師協會聯合推動，本地中學及小學可於7月8日至24日期間進行網上申請。

成功申請的學生可獲得30次免費提問機會，於Snapask進行一對一綫上學習，約等於每名學生15至20個小時的學習時數，輔助學生在家自學，減輕學業壓力。

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▲ Snapask創辦人余佑謙及行銷長張兆君認為，學習本身就是透過不停發問去吸收新知識；在Snapask平台上，學生毋須面對面提問，可放膽發問任何科目、任何程度的問題，進一步提升個人學習動機。（湯炳強攝）

此外，公司更發現在疫情下，其主要用戶由以往的高中學生，轉為小學生。Timothy認為，學習本身就是透過不停發問去吸收新知識；在Snapask平台上，學生毋須面對面提問，可放膽發問任何科目、任何程度的問題，進一步提升個人學習動機。

記者：施雯雯