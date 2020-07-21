  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】面對停課危機　綫上學習熱潮再度掀起

商業 14:00 2020/07/21

分享：

有教育界人士認為，這突如其來的疫情，加快了學校推行線上教學的步伐，亦改變了傳統的教學模式，為日後的教學帶來契機。

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，導致人心惶惶，學生面對再次停課的挑戰，綫上學習的需求似乎已成大勢所趨。有教育界人士認為，這突如其來的疫情，加快了學校推行綫上教學的步伐，亦改變了傳統的教學模式，為日後的教學帶來契機。不過，缺乏綫上學習資源的低收入家庭，可謂是當中受影響最深的一群。

推廣「在家自學」　資助低收入家庭

對於低收入家庭的學生而言，學校是他們主要的學習場地，由於現時老師與學生面對面授課的時間大幅減少，這些基層學童沒有足夠的網上資源，難以即時解決所遇到的學習疑難，學習進度因而嚴重滯後。為幫助基層學生在停課期間也能繼續學習，本港初創教育平台Snapask與香港青年協會合作推出「在家自學計劃」，為全港近4,000名來自基層的學生，免費提供24小時的一對一綫上學習支援。

成功申請的學生可獲得30次免費提問機會，於Snapask進行一對一綫上學習，約等於每名學生15至20個小時的學習時數。（湯炳強攝）

【香港疫情】抗疫生活概念店開幕　AI客服介紹科研消毒產品

【香港疫情】抗疫生活概念店開幕　AI客服介紹科研消毒產品

Snapask創辦人余佑謙（Timothy）表示，是次計劃是與香港青年協會（HKFYG）、資訊科技教育領袖協會（AiTLE）、香港翻轉教學協會及香港輔導教師協會聯合推動，本地中學及小學可於7月8日至24日期間進行網上申請。

成功申請的學生可獲得30次免費提問機會，於Snapask進行一對一綫上學習，約等於每名學生15至20個小時的學習時數，輔助學生在家自學，減輕學業壓力。

【Zoom上堂】本地烘焙教室主打無敏煮食　推綫上直播課程　

Snapask創辦人余佑謙及行銷長張兆君認為，學習本身就是透過不停發問去吸收新知識；在Snapask平台上，學生毋須面對面提問，可放膽發問任何科目、任何程度的問題，進一步提升個人學習動機。（湯炳強攝）

此外，公司更發現在疫情下，其主要用戶由以往的高中學生，轉為小學生。Timothy認為，學習本身就是透過不停發問去吸收新知識；在Snapask平台上，學生毋須面對面提問，可放膽發問任何科目、任何程度的問題，進一步提升個人學習動機。

記者：施雯雯

相關文章

【新冠肺炎】日本國民料疫情未平息　支持取消或再延期東京奧運
2020/07/20
【新冠肺炎】日本國民料疫情未平息　支持取消或再延期東京奧運
【新冠肺炎】HKTVmall訂單數量急升　推短期運費調整安排
2020/07/17
【新冠肺炎】HKTVmall訂單數量急升　推短期運費調整安排
【香港疫情】抗疫生活概念店開幕　AI客服介紹科研消毒產品
2020/07/17
【香港疫情】抗疫生活概念店開幕　AI客服介紹科研消毒產品
【Zoom上堂】本地烘焙教室主打無敏煮食　推綫上直播課程　　
2020/06/04
【Zoom上堂】本地烘焙教室主打無敏煮食　推綫上直播課程　　
【Zoom教跳舞】兒童舞蹈學校　開Live教班疫市突圍
2020/06/04
【Zoom教跳舞】兒童舞蹈學校　開Live教班疫市突圍
輔導 疫情 小學 壓力 中學 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【口罩供應】本地學童口罩Maskology 7月23日開售　特設4款粉色系

下一篇文章

【疫市營商】AlipayHK 6月份加入商戶　按年增44%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【香港疫情】公務員恢復在家工作　灣仔食肆生意大減一半
【香港疫情】公務員恢復在家工作　灣仔食肆生意大減一半
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼