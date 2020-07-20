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恒指反覆跌31點 支付寶母企螞蟻集團宣布A+H同步上市

即市財經 18:39 2020/07/20

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財經焦點速覽

恒生指數全日反覆，收市跌31點，報25057點，成交1356億元。恒指公司公布7‧27推出恒生科技指數，將追蹤經篩選後最大30間在港上市科企。阿里 （09988） 旗下、支付寶公司螞蟻集團宣布，啟動A+H同步上市計劃，即在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒指反覆跌31點守二萬五　夜期初段升約85點（不斷更新）

【螞蟻上市】支付寶母企螞蟻集團 宣佈A+H同步上市（不斷更新）

【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）

【港區國安法】滙豐等多家銀行擴大對客戶的政治審查　審核期追溯至2014年（第二版）

【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）

【失業率】本港失業率達6.2%　創15年新高

【精選投資分析】

A股回穩 港股待彈（第五版）

【港股收市短評】A股向上 恒指25000爭持 中資金融水泥重機短綫值博

股息8厘！邊隻本地大家族股咁吸引？！

【續炒復甦】逆市創新高 重汽引擎全開可上車

【牛市未完？】最精準策略師：A股急升後調整唔出奇 好大機會繼續升！

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欄名 : 財經焦點速覽

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