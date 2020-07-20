恒指反覆跌31點 支付寶母企螞蟻集團宣布A+H同步上市

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【歐盟救市】歐盟領袖峰會再延期 萬億復蘇基金談判陷僵局
恒生指數全日反覆，收市跌31點，報25057點，成交1356億元。恒指公司公布7‧27推出恒生科技指數，將追蹤經篩選後最大30間在港上市科企。阿里 （09988） 旗下、支付寶公司螞蟻集團宣布，啟動A+H同步上市計劃，即在香港聯交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市。
【今日財經焦點】
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【精選投資分析】
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欄名 : 財經焦點速覽