  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (一) 19:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

沙特84歲國王據報因膽囊發炎入院 伊拉克總理延外訪

環球社會熱點 18:32 2020/07/20

分享：

沙特阿拉伯國家通訊社（SPA）報道，沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）因膽囊發炎，入住首都利雅得的一間醫院。該醫院專門為王室成員診治，包括接收新冠肺炎患者。沙特皇家法院表示：

「願神保佑兩聖寺守護者，祝佑他健康。」

沙特外長法爾漢王子表示，伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）原定當日出訪沙特，行程已押後。

84歲高齡的薩勒曼在利雅得的費瑟國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital）接受檢查，報道未有提供更多詳情。

英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身

英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶

薩勒曼於2012年成為沙特王儲，兼任副總理超過2年，2015年1月在前任國王阿卜杜拉去世後繼任國王。此前，他擔任利雅得地區的州長超過50年。

沙特實際管治者是薩勒曼的34歲兒子、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。他近年積極推動經濟改革，並給予女性更多權利，但捲入權力鬥爭，早前以叛國罪拘捕3名王室成員，包括艾哈邁德親王。

穆罕默德被更指心狠手辣，於2018年涉嫌下令殺死沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），受到多國領袖批評，成為具爭議的人物。

比利時王子參加西班牙聚會後中招 違反當地限聚令

西班牙「紅公主」確診死亡 全球王室首例

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚

相關文章

英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
今日
英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶
2020/07/13
英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶
哈里梅根脫離王室非一時衝動？據報婚前已作討論
2020/06/13
哈里梅根脫離王室非一時衝動？據報婚前已作討論
比利時王子參加西班牙聚會後中招 違反當地限聚令
2020/05/31
比利時王子參加西班牙聚會後中招 違反當地限聚令
疫情令英女王也蝕1.7億 白金漢宮關閉斷財路
2020/05/20
疫情令英女王也蝕1.7億 白金漢宮關閉斷財路
皇室 穆罕默德本薩勒曼 薩勒曼 沙特阿拉伯 伊拉克 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【南韓疫情】駐韓美軍新增10人確診 指揮官指無集體感染

下一篇文章

【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】德州30歲男子參加「病毒派對」後死亡
【美國疫情】德州30歲男子參加「病毒派對」後死亡
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月20日 時間19:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室
【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室
【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短
【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短