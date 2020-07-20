沙特84歲國王入院 據報膽囊發炎

沙特阿拉伯國家通訊社（SPA）報道，沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）因膽囊發炎，入住首都利雅得的一間醫院。該醫院專門為王室成員診治，包括接收新冠肺炎患者。沙特皇家法院表示：

「願神保佑兩聖寺守護者，祝佑他健康。」

沙特外長法爾漢王子表示，伊拉克總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）原定當日出訪沙特，行程已押後。

84歲高齡的薩勒曼在利雅得的費瑟國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital）接受檢查，報道未有提供更多詳情。

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薩勒曼2012年成為沙特王儲，兼任副總理超過2年，2015年1月在國王阿卜杜拉去世後繼位。此前，他擔任利雅得地區的州長超過50年。

惟目前沙特的實際管治者，是薩勒曼的34歲兒子、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。他近年積極推動經濟改革，並給予女性更多權利，但捲入權力鬥爭，早前以叛國罪拘捕3名王室成員，包括艾哈邁德親王。

穆罕默德被更指心狠手辣，於2018年涉嫌下令殺死沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），受到多國領袖批評，成為具爭議的人物。

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記者：韓羚