【新冠肺炎】本港今增66宗本地感染 張竹君：個案再升或需「封城」

本港第三波疫情持續。今日再多73宗確診新冠肺炎個案，當中66宗屬本地感染個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指雖然數字稍有回落，若個案再持續上升，或需執行「封城」等措施。

張竹君出席例行疫情記者會表示，雖然新增確診個案較昨日增逾百宗回落，但亦不能靠單日宗數評估趨勢，加上病毒有潛伏期，仍需持續觀察未來數日走勢。

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早前港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌先後建議禁足令，張竹君亦稱，如個案回升且有持續跡象，或需加強措施包括「封城」。

網上流傳片段，聲稱檢測中心化驗室外走廊，有大批疑似等待檢測樣本置於地上。上載片段人士表示，化驗新型肺炎樣本的應付能力開始不勝負荷。

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張竹君回應指衛生化驗服務處每日處理超過7千個樣本，會盡量增加及調配人手應付工作。影片中見到的樣本亦放在適當空間，每個樣本有兩個膠袋袋著，不會造成環境污染，甚或影響樣本質素。

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