【WFH執行容易？】對員工缺乏信任　協作貼士增透明度、避免各有各做

▲ 有人力資源顧問及本地企業代表均表示，不少本地企業的取態依然較保守，以及因為對員工缺乏信任，所以令WFH方案實行期間存有困難。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，不少公司陸續重啟在家工作（Work From Home，WFH），惟在執行時又是否容易？人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏（Alison）及本地智慧物流平台Zeek營運總監范俊彥（Vincent）均認為，有不少本地企業的取態依然較保守，以及因為對員工缺乏信任，所以令方案實行期間存有困難。

Alison指出，有些公司的管理層即使較年輕，都認為在辦公室朝九晚五的模式，才能讓他們全天候監察員工的工作及生產力；甚至認為愈長工時反映愈勤力。

以「快靚正」作指標 提升生產力

不過她指出，工時愈長不完全代表有助提升生產力，此類「工廠式生產」的思維模式應有所轉變。而每位員工的工作習慣及方式各有不同，若然在制定WFH政策時，能夠基於項目（project based）劃分工作，以「做得快靚正」為準則，反而能有助提升生產力。

在改善對員工的信任度方面，則可善用雲端工具、軟件等交代及記錄工作流程，就能有助團隊之間即時了解進度。她指出，這樣也是較人性化的做法，能有助提升員工的歸屬感，同時助企業找來裨益業務的「同路人」。

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視作新形式Team Building 增強互信互動

此外，是次新冠肺炎疫情令許多僱主及一眾打工仔初嘗WFH，Vincent分享，該平台自年初已有推行WFH，由於是新模式，員工及管理層需花費較多時間磨合。

企業文化及部門主管的心態亦要改變，對員工給予更多信任。

他強調，對於資源緊絀的新創公司，更應該採用流動的工作方式，提升效率；同時將是次WFH視作為新形式Team Building（凝聚團隊）項目，從而建立互助互信的團隊精神。

▲ Zeek團隊大多數成員包括部門主管在內，也是首次體驗WFH，所以曾經在轉換環境後未有適應，需要提升自覺與信任度。（受訪者提供圖片）

交代工作進度 員工更自覺

過往，下屬習慣與上司面對面交代進度，在轉換環境後未必適應，需要提升自覺與信任度。

有些員工正在跟進或已完成某些工作，毋須過分擔心；有些則可能需要跟進、推動一下工作進度。在面對不同的狀況及後，上司與員工都找到更好的溝通方式。

現在員工都更自覺地更新及交代工作進度，以及自發進行遙距會議避免「各有各做」，上司亦毋須過分憂慮，或給予他們壓迫感。

▲ 該平台營運總監范俊彥（Vincent）分享，考慮到平台在疫情下的物流定單不斷增加，所以更應該迅速下決定，以保障員工的健康及安危。在周一就已經重新開始在家工作安排。

累積上一波疫情的經驗後，在安排上都更加順暢、容易，所以是次團隊反應亦有加快。他指出，WFH對公司整體開支並沒有大影響，僅在添購更多使用許可（License）上花費數百至千元。在軟件方面，主要應用項目管理類工具、視像通訊軟件協作及溝通。

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記者：張寶燕