【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億

阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）作為全球最大獨角獸，一舉一動都受到世界矚目。過去已多次傳出公司上市的消息，惟都一一被澄清指無此事。不過，公司今日就宣佈，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，以進一步支持服務業數碼化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。

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消息指，螞蟻集團計劃集資100億美元（約775億港元），已選擇中金、花旗負責香港上市部份；同時據稱集團正尋求至少2000億美元上市估值，若以阿里巴巴現時6630億美元市值計算，相當於約三分之一間阿里巴巴。

年初外電曾報道，螞蟻金服以非公開方式發售股票，對公司估值高達2000億美元（約1.55萬億港元），料螞蟻金服上市時估值將至少達萬億元。然而，公司在2018年的融資中，估值據報為1500億美元（約1.16萬億港元），若年初2000億美元估值屬實，即是說在不足兩年時間，估值再增加500億美元。

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螞蟻集團董事長井賢棟表示，欣喜看到科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措，為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件，很高興能有機會參與其中。

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

港交所行政總裁李小加表示，很高興螞蟻集團今天宣布了將在香港和上海進行首次公開招股的計劃。螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市，再次肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位，又指港交所將繼續敞開懷抱，歡迎全球創新和領先的公司來香港上市。

上交所則表示，歡迎螞蟻集團申報科創板，這展現了科創板作為中國科創企業「首選上市地」的市場吸引力和國際競爭力。

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