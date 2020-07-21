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【疫市求生】大型活動全數取消　搓手液成禮品企業「疫市救生艇」

商業 09:00 2020/07/21

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農曆新年後，梁文安即聯絡生產夥伴，立即生產消毒搓手液、口罩等防疫用品。（陳國峰攝）

自農曆新年後，香港人便活在新冠肺炎疫情陰霾下，本地企業亦承受莫大經營壓力。展覽、推廣活動全部剎停。經營企業禮品的美裕宣傳製作（Matrix Promotion）難免受影響，惟生意反而倒升3成。

【香港疫情】拍賣周剛閉幕　傳佳士得拍賣行即爆出確診個案

新冠肺炎自農曆新年後進入高峰期，所有大型活動取消。該企董事總經理梁文安坦言：

企業客戶心情欠佳，亦無瑕做推廣。

生意本來急挫4至5成。不過，該企全憑「反應快」，使上半年營業額不跌反升近3成。

【香港疫情】第34屆國際旅遊展宣布取消　擬設線上宣傳平台

生產270萬枝搓手液予各大品牌

梁文安透露，在農曆新年前已開始收到有關防疫用品查詢。假期過後甫復工，他即聯絡生產夥伴，立即生產消毒搓手液、口罩等防疫用品。

Matrix Promotion在2月至5月期間，共生產270萬枝消毒搓手液予本地企業客戶。（陳國峰攝）

該企業在2月至5月期間共售出270萬枝消毒搓手液予本地企業客戶，包括Openrice、鴻福堂等。同時亦生產近500萬個口罩予本地企業，每月定期供貨，供內部員工使用。

香港疫情再爆發　9月活動難落實

近期本港疫情再度升溫，企業客戶對防疫用品的需求再度增加。「5、6月份疫情緩和，相關查詢跌至1成；近期已重升至3成水平。」梁續指，現時市面上的防疫物資較2、3月份充裕，需求相對不如當時熾熱。

近期本港疫情再度升溫。（資料圖片）

受近期本港疫情嚴峻影響，Matrix Promotion有2至3成定單暫時未能落實，計劃於9月舉行活動的客戶全部正在觀望疫情發展。

本港疫情尚未平息，加上經濟前景不明朗，品牌推廣預算面臨收縮壓力。不過，已從事禮品生意超過15年的梁文安認為，企業仍然需要送禮，料主要是廣告預算減少。去年公司生意亦受到社會運動影響，他希望今年下半年的收入可追回去年的跌幅，而今年的盈利可再次錄得增長。

【香港疫情】公務員恢復在家工作　灣仔食肆生意大減一半

記者：葉泳珊

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