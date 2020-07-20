【港股追蹤】連跌多日後獲大行睇好　呢隻內房龍頭要睇實

港股今日收報25057點，微跌31點，或0.1%，全日成交金額1,356.2億元，較上周再稍為下跌。早前熱炒的科網股只個別股份開車，資金轉移到其他板塊炒作，除基建水泥及重卡車等行業有追捧外，近期走勢偏弱的內房股，今日仍有追捧，當中龍頭股融創中國（01918）連跌多日後，今日獲大行睇好，成交增加，股價收市升近5.3%，收報37元。

相關文章:【港股追蹤】港版納指出爐追蹤30大科技港股 ATMX佔比逾三分一

中金最新報告指，融創股價由月內高位回落超過10%，但睇好公司上半年業績有望好過市場預期，下半年盈利和銷售增長更有望增速，甚至有機會派發特別股息，成為股價催化劑。該行又指，相信公司下半年執行謹慎，年底淨負債率可望下降至140%。

美銀上周五（17日）亦發表研究報告唱好融創，指集團降負債及節省成本工作有成效，有助提高利潤率，有信心公司可達成全年6,000億元人民幣的銷售目標。該行提到，融創有潛在分拆物管業務上市可能性，可釋放資產價值，故給予股份「買入」評級，目標價47元，以今日收市價計，仍有逾25%潛在升幅。

融創股價由月初高位41.95元回落後，今日的反彈成功突破短期下降軌，技術上仍有反彈空間，守穩現水平的話，有望再挑戰40元水平。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！