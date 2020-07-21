【食物安全】內地食客食「膠片烏雞卷」致胃抽筋　海底撈拒透露食物供應商

本月12日，內地食客鄭小姐及張先生在山東濟南連城廣場一家海底撈火鍋店用饍，在吃到含有硬膠片的烏雞卷，及後二人均出現胃部痙攣及大便有血的情況。

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鄭小姐稱，一開始進食烏雞卷時，發現吃到「硬硬的東西」，以為是烏雞的脆骨便直接吞下，及後二人覺得不妥，發現烏雞卷內竟然有類似膠片的物體。他們從鍋中撈起其餘的烏雞卷，發現全部都含有膠片。

海底撈店員知悉情況後，僅取走剩下的烏雞卷，並建議豁免他們該次的消費以及補償500元人民幣的優惠劵，惟二人拒絕。經醫生診斷，發現他們的腸道有出血症狀，但並未確認是否與進食「膠片烏雞卷」有關。

海底撈回應稱，對事件感到抱歉並願意承擔一切醫藥費，惟其指出烏雞卷是由供應商提供，不是由海底撈關聯公司提供，而不方便透露具體供應商。

海底撈的食物安全問題並非首次發生，早於今年1月，陝西寶雞市一名陸姓男食客在火鍋內撈出煮散了的煙頭，事件擾攘了個多小時後，反被海底撈店長報警指控擾亂秩序。有不少網民指海底撈不負責任，旨在「卸膊」。

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