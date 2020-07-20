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【改善WFH】企業宜審視未來工作趨勢　減不必要開支、增獎賞制度

商業 18:30 2020/07/20

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本港不少僱主對在家工作（WFH）取態依然保守，對員工缺乏信任，獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏建議，增加規劃、分工的透明度，並可推出獎賞制度提升生產力。

本港自年初爆發新冠肺炎以來，有不少公司開始採取WFH方案，如早期初創企業9GAG早前亦已正式推行員工遙距工作措施，荃灣總部約7,000呎辦公室已退租。獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏（Alison）指出，企業宜藉WFH審視未來工作趨勢，找來更有助提升生產力的新方案。

事實上，科企如Twitter日前亦宣布，即便疫情結束，員工仍可繼續在家工作；日本富士通（Fujitsu）在月初宣布，未來3年會將辦公室規模減少一半，日本國內8萬名員工也會實施遠距工作。她強調，如今疫情轉趨嚴重，企業亦應該視WFH作為架構重組的契機。

可視作架構重組 安排崗位

舉例指，早前全城熱論的上班行山事件，亦可以是讓公司審視舊有工作模式的不足，思考怎樣更好安排工作崗位。

本港中小企佔比居多，她指出，尤其是中小型企業更應藉此機會，找出更好的營運、工作模式，以減省在辦公室方面的開支成本，同時保障員工的方案。

她又認為，除了增加規劃、分工的透明度、以「快靚正」為準則外，企業亦可考慮將減省下來的辦公室開支，用作推出獎賞制度，提升員工生產力，同時有助提升企業競爭力。

節省下來的辦公室租金、電費等開支，就可以用作增加bonus來激勵員工。

應與員工多溝通 免傷感情

此外，近日屢有企業因為在訂立相關條款時捱轟，被指對員工要求過分嚴苛。其中網上就流傳香港電視（HKTV）向員工發出的電郵，引起網民熱議。Alison指，企業應在部署WFH措施與員工多作溝通，員工亦應藉此學習協商，同時有助部門之間更高效率分工、制定政策。

電郵內容指，員工在WFH期間，絕對不能離家出外，即使是散步、用膳、購物也不可以；要將手機設定為響鬧模式，並於電話鈴聲三聲之內接聽；還有條款限制員工即使放假時，只可外出購買必需品，不可外出與朋友飯聚、娛樂消遣等。

在該企業角度而言是為了減低感染機率，保障員工安危，惟在向員工發出的電郵條款用語上，予外界感覺較嚴厲、傷感情。

不過她另指出，是次事件亦反映彼此應更設身處地提出建議，包括企業應在部署WFH措施時與員工多作溝通，員工亦應學習與上級協商，「有咩就拎出來傾」。

記者：張寶燕

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