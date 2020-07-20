【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 環球政治 18:22 2020/07/20 分享： 中美角力升溫，加劇中國和西方陣營分歧，2015年開始的中英黃金時代也恐面臨壽終正寢。華為作為外闖的標誌性中資，也只能夠跟祖國共同進退，在英國面臨逐客令。縱使華為多作糾纏，亦是徒然勞神費力，倒不如「好心分手」。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 今日 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 今日 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 外交 5G 華為 英國 倫敦 中國 環球時報 中美關係 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入