【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）

中美角力升溫，加劇中國和西方陣營分歧，2015年開始的中英黃金時代也恐面臨壽終正寢。華為作為外闖的標誌性中資，也只能夠跟祖國共同進退，在英國面臨逐客令。縱使華為多作糾纏，亦是徒然勞神費力，倒不如「好心分手」。

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