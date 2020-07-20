【中國5G】最大型5G智能電網於青島落成　每年可節省2億元電費？

中國最大規模5G智能電網於青島建成，這個項目以5G技術將當地電網升級。通過調整用電負荷，能節省每個5G基站20％的電量使用，並在數十毫秒內自動消除電網配對電路時的故障，有效紓緩各營運商面對5G基站耗電多的難題。

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這個項目在山東青島設有約30個基站，分別由國網山東青島供電公司、中國電信青島分公司和華為技術有限公司聯合建造。

國網山東青島供電公司表示，5G基站有效提高供電服務質素、電網檢查效率等。據估計，每個基站每年可以節省13,800元人民幣的電費，青島的電信運營商預計將建設14,000個5G基站，即合共節省近2億人民幣，折合超過2億港元。

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