【新冠肺炎】全港學校不早於八月中開學 初期僅中四至中六跨境生回港上課

港再爆第三波疫情。教育局局長楊潤雄表示，國際學校及幼稚園將不會早於8月17日開學，另外新學年初期，有機會只讓升讀中四至中六的跨境學童回港上課。

楊潤雄指，由於本港近日疫情嚴峻，未有受控跡象，部分國際學校及幼稚園要在8月上旬開展新學年應是不可能的任務。故此，為保障教職員及學生健康，全港學校將不會早於8月17日開展新學期。屆時亦會參考過往學界切實可行的復課經驗，包括分階段、分年級復課、半日課堂、各項人流管理及衛生措施等安排復課。最終開課日將視乎疫情再作決定，並會盡量於兩星期前通知學校。

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至於跨境學童方面，需要考慮到包括兩地抗疫政策、出入境管制及交通安排等，楊潤雄表示，除非於短期內恢復更多出入境管制站運作，否則只能研究在新學年，讓升讀中四至中六的跨境學童回港上課，實質情況需繼續與內地有關部門商討。



至於中三或以下的跨境學童，預計難於新學年初期讓他們回港上課。局方會與學校討論有關學生在家學習及相關支援事項，稍後再商議新學年開學安排。

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