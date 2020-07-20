  • 31°C
香港時間 : 2020720日 (一) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】全港學校不早於八月中開學 初期僅中四至中六跨境生回港上課

環球政經 17:45 2020/07/20

分享：

港再爆第三波疫情。教育局局長楊潤雄表示，國際學校及幼稚園將不會早於8月17日開學，另外新學年初期，有機會只讓升讀中四至中六的跨境學童回港上課。

楊潤雄指，由於本港近日疫情嚴峻，未有受控跡象，部分國際學校及幼稚園要在8月上旬開展新學年應是不可能的任務。故此，為保障教職員及學生健康，全港學校將不會早於8月17日開展新學期。屆時亦會參考過往學界切實可行的復課經驗，包括分階段、分年級復課、半日課堂、各項人流管理及衛生措施等安排復課。最終開課日將視乎疫情再作決定，並會盡量於兩星期前通知學校。

相關閱讀：【第三波疫情】袁國勇指市民若樣樣做足 疫情爆發料兩周內受控

至於跨境學童方面，需要考慮到包括兩地抗疫政策、出入境管制及交通安排等，楊潤雄表示，除非於短期內恢復更多出入境管制站運作，否則只能研究在新學年，讓升讀中四至中六的跨境學童回港上課，實質情況需繼續與內地有關部門商討。

至於中三或以下的跨境學童，預計難於新學年初期讓他們回港上課。局方會與學校討論有關學生在家學習及相關支援事項，稍後再商議新學年開學安排。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

撰文 : 國際組

新冠肺炎疫情 教育局 楊潤雄 國際學校 幼稚園 疫情

上一篇文章

【宏觀中國】真係好鍾意睇戲！　電影節黃牛飛炒到過千

下一篇文章

【市民請留意】疫情升級銀行調整服務 恒生滙豐縮分行營業時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊