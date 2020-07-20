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【外賣商機】居家抗疫不用「頹食」　精選米芝蓮推介餐廳外賣優惠

商業 17:54 2020/07/20

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Klook搜羅多區外賣自取及送遞優惠，包括米芝蓮推介餐廳、酒店、火鍋外賣。（Klook提供圖片）

本地疫情爆發第三波，人人居家抗疫，減少被感染的風險。越來越多餐廳加入外賣戰場，外賣不再是「頹食」。Klook亦搜羅多區外賣自取及送遞優惠，包括多區連鎖餐廳、米芝蓮推介餐廳、酒店外賣，更有外賣直送火鍋套餐。

米芝蓮推介餐廳外賣優惠

「嚐囍點心皇－堅尼地城」：購買價值300元現金券只需275元、購買價值200元現金券只需185元。

太子椰小盅燉湯專門店：外賣自取85折優惠，滋補2人餐只需HK180元。套餐包括織金竹笙烏雞湯及椰派海鮮冬陰功湯，均配椰小飯＋菜脯；配椰小翅、白灼時蔬、自家豆漿、桂花酸梅湯。

太子椰小盅燉湯專門店外賣自取85折優惠



外賣速遞火鍋優惠

「鮮直送」海鮮食材套餐：粥底海鮮蒸氣鍋四人食材只需800元，包括2隻波士頓龍蝦、12兩大蝦仔、1斤花甲、4隻大連鮑魚、8件龍躉件及4隻元貝，由「鮮直送」速遞到家中。

「鮮直送」亦有另一套餐，卜卜蜆雞煲連四人食材，只需600元。食材包括半隻三黃雞、斤半大蜆、 鮑魚、元貝、象拔蚌仔（各4隻）等。

「鮮直送」粥底海鮮蒸氣鍋連四人食材

酒店外賣優惠

香港W酒店：西式套餐包括希臘沙律、香煎三文魚；安格斯漢堡配沙律、巴東牛肉、迷你佛跳牆燉湯等。

香港W酒店西式套餐

尖沙咀富豪九龍酒店Mezzo：外賣自取享58折優惠，熱賣套餐包括紅酒燴牛尾伴絲苗白飯、意式香草番茄烤雞扒伴絲苗飯等，套餐奉送意大利菜湯一客。

尖沙咀富豪九龍酒店Mezzo外賣自取享58折優惠

買一送一外賣自取優惠

堅尼地城英式餐廳「Fish & Chick」：英式炸魚薯條買一送一優惠。只需HK$143，可享用當日限定英式炸魚薯條2份。

Fish & Chick英式炸魚薯條

灣仔Via Tokyo Cafe ：雪糕筒買一送一優惠，只需HK$40，就可享HK40以下雪糕筒兩個。 

北角意大利餐廳「小城鎮」：多款咖啡享買一送一優惠，包括榛子咖啡、鮮奶咖啡、朱古力咖啡、棉花糖咖啡、泡沬咖啡，另外特色晚餐亦享49折。

北角意大利餐廳「小城鎮」多款咖啡享買一送一優惠

責任編輯：葉泳珊

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