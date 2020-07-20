【定期存款】發鈔行港元定存息高達5厘 港銀減息潮下理想選擇？

▲ 滙豐今天全線減短中長息，但其7天港元短存仍達5厘息。

再有10間大小行今天（7月20日）齊齊減息，包括工銀亞洲及星展等大行，連同發鈔行滙豐亦全綫削減，3大行已相繼劈息。持續逾一個月的劈息浪，尚幸個別大行仍保持4厘至5厘的超高息選擇，如中銀香港 （02388） 7天短存有4厘，恒生 （00011） 更達4.3厘，龍頭行滙豐更罕現5厘，全是7天超短存，以及要求先把指定外幣兌換作港元等附帶條件（見表），扣除買賣差價，實質落袋的回報唯恐需打折。

可是，論及上車銀碼最易，以工銀亞洲3個月年息4.2厘，只要求1,000元，堪稱低門檻最高息；但須新客戶以指定手程式開立的新錢，上限10萬元。

此外，食息族又須注意，今天大小業界齊減不同存期的港元息，包括擅打價格戰的虛擬銀行眾安（ZA Bank），把一年存息狠削0.45厘至僅得0.7厘這首間於3月開業的虛銀，但自5月初以來已10度減息；今天招商永隆、建行亞洲、集友、大眾財務及華僑永亨亦減，還有大行如東亞 （00023） 、星展、工銀亞洲與滙豐.

今天僅大新 （02356） 逆市獨加，例如把港元定存一年息調升0.1厘至0.4厘，但相比同期高息王，即另一虛銀天星（Airstar）的1.3厘，大新似追落後。同樣，大眾財務剛削低半年期0.1厘、新報1.3厘，惟財仔續問鼎6個月同期之首。

整體港元存息方面，若只聚焦發鈔行，最近兩大發鈔行齊減港元定存息，更把1厘息下架；專家以龍頭銀行最近齊齊劈息，料中小行再跟隨降息快車。滙豐今天全線削低短中長息，當中3個月港元定存息下調0.25厘、至0.75厘；半年期則削0.15厘，新息率跟3個月看齊；一年期亦調低0.1厘，新報0.7厘。至於中銀香港 ，已率先於上周六（18日）下調3個月及半年港元定存息，其中3個月削減0.2厘，至僅得0.8厘；半年則微降0.05厘至0.75厘，跟一年長息看齊。

大行最近頻頻減息，如龍頭滙豐剛於本月初（6日）才全綫砍短中長息，中銀更打從6月17日至今已6度劈息。

經新一輪降息浪，單以比併3間發鈔行的港元存息，目前中銀因沒向一年存息開刀，以0.75厘頓變長息榜中最高，跑贏滙豐的0.7厘，以及渣打的0.65厘；半年期方面，3間大行罕有劃一報0.75厘；論及3個月年息，中銀及渣打齊以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘。

港元一個月拆息7連跌，今天低見0.27厘；業界料大小行再隨拆息趨跌而不斷降低存息。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，萬一本港疫情失控，港府被逼採禁足令，參攷新加坡早前的類似封城做法，連累經濟及消費大肆萎縮，遂料眼下業界對定存仍休戰，畢竟貸款乏好路；除非巨無霸螞蟻集團最終落實來港的招股時間表，料屆時港銀才須掉頭加息吸存。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，計及所有定存，高息王落在信銀國際，這中資行新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

市場消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶母公司螞蟻集團，正式啟動在港主板和上交所的科創板，尋求同步發行上市的大計劃，冀進一步支持服務業的數碼化升級，兼且谷大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱：https：//bit.ly/3iVdwTn

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪