【新冠肺炎疫苗】英國搶先訂購9000萬劑 靜待藥廠研發成功

▲ 英國政府與多間藥廠達成協議，率先購入9,000萬劑的新冠肺炎疫苗。

新冠肺炎疫情持續，各大藥廠致力研發新冠肺炎疫苗。英國早前雖已逐步放寬限制措施，但由於疫情仍未完全受控，英國政府與多間藥廠達成協議，率先購入9,000萬劑的新冠肺炎疫苗，料會優先為醫護人員及高危群體接種。

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英國天空電視台（Sky News）報道，德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發的新冠疫苗已進入第二階段試驗，英國政府與兩間公司達成協議，購入3,000萬劑疫苗。

法國疫苗生產商Valneva於蘇格蘭設工廠，目前正在研發新冠疫苗，有關臨床試驗費用料由英國政府承擔。英國政府亦與Valneva達成協議，購入6,000萬劑疫苗，如疫苗經試驗後證實安全有效，英國政府也可增購4,000萬劑。

英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）也承諾英國政府，將會向英國國內供應100萬劑新冠疫苗。

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英媒估計，英國政府與藥廠達成協議後，英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭地區將有足夠劑量，為醫護人員、社區護理員及染疫風險較高的民眾優先安排接種。

英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）也表示，政府與各藥廠合作，將確保英國有最大機會獲得新冠疫苗，以保護高危群體免受疫情侵害。

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責任編輯：何穎兒