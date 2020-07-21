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【新冠疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

環球社會熱點 10:09 2020/07/21

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【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苖研發，首階段人體測試的結果正面及安全，測試者被注射疫苖後，均能產生抗體及T細胞免疫系統反應，至今已有56日時間。T細胞是淋巴細胞的一種，在免疫反應中扮演重要角色。英國政府早前向牛津/阿斯康利訂購了1億劑疫苗，再向其中藥廠買了9000萬劑，合共近2億劑。

醫學期刊《刺針》（Lancet）周一發布相關文章，科學家表示，受測試人士接受第二次疫苖注射後，免疫系統的反應明顯更強。測試於4月及5月進行，共有1,077位介乎18至55歲的成人。

牛津大學相關疫苗名為「ChAdOx1 nCoV-19」，但現階段仍未能確認疫苖能有效預防新冠病毒，以及是否足以進入更廣泛的下一步測試。

【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

【新冠肺炎】研究列6種發病類型 料助醫生預測重症患者

雖然全球的新冠病毒疫苖仍在研發階段，但英國政府已提早與多家藥廠簽訂合約，合共涉及2億劑疫苖，料會優先為醫護人員及高危群體接種。

英國天空電視台（Sky News）報道，德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發的新冠疫苗已進入第二階段試驗，英國政府與兩間公司達成協議，購入3,000萬劑疫苗。

法國疫苗生產商Valneva於蘇格蘭設工廠，目前正在研發新冠疫苗，有關臨床試驗費用料由英國政府承擔。英國政府亦與Valneva達成協議，購入6,000萬劑疫苗，如疫苗經試驗後證實安全有效，英國政府也可增購4,000萬劑。

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英媒估計，英國政府與藥廠達成協議後，英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭地區將有足夠劑量，為醫護人員、社區護理員及染疫風險較高的民眾優先安排接種。

英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）也表示，政府與各藥廠合作，將確保英國有最大機會獲得新冠疫苗，以保護高危群體免受疫情侵害。

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責任編輯：何穎兒

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