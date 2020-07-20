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【歐盟峰會】有領袖嬲到拍枱 會議加時破20年紀錄

環球社會熱點 17:53 2020/07/20

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歐盟27國領袖在布魯塞爾召開的會議，討論疫後復蘇基金及未來七年預算。但會議即踏入第4日，各國仍未達成共識。

受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創，歐盟27國領袖在布魯塞爾召開的會議，討論疫後復蘇基金及未來七年預算。但會議即踏入第4日，各國仍未達成共識，德國總理默克爾承認，各領袖間存在分歧。今次會議加時將破20年前會議加時至5日的記錄，外媒報導，會上氣氛充滿火藥味，一度有領袖拍枱，威脅離場。

這次會議焦點在7500億歐元疫後復蘇基金能否獲通過。位於北部的成員國、相對較富裕的國家如荷蘭、瑞典等，認為7500億歐元的金額太大，應以償還貸款（repayable loans）形式發放，非以贈款（grants）形式。消息透露，荷蘭等國家不滿歐盟並無要求接受款項的成員國，作出相應改革，應付未來可能出現的類似危機。

歐盟發債5千億歐元 復興歐洲措施劍指中國？

【歐洲經濟】歐盟下調經濟預測 料今年收縮8.3%

本身債務問題纏身的意大利、西班牙等國，在疫情下經濟更是不堪一擊，現時急需振興經濟，希望盡快通過復蘇基金。其中意大利早期爆發的歐洲國家之一，累計死亡人數超過35,000人。

外媒報道，會議上各國領袖火藥味濃。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）形容，歐洲遭受「『節儉』的勒索」（"under the blackmail of the 'frugals'"）。法國總理馬克龍（Emmanuel Macron）更一度拍枱，並威脅離場。

【歐洲疫情】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨

歐洲一周確診數月內首次增加 世衛警告疫情反彈

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記者：葉芷樺

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