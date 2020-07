【新冠肺炎】歐盟領袖會議加時將破20年記錄 有領袖嬲到拍枱

▲ 歐盟27國領袖在布魯塞爾召開的會議,討論疫後復蘇基金及未來七年預算。但會議即踏入第4日,各國仍未達成共識。

受新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情重創,歐盟27國領袖在布魯塞爾召開的會議,討論疫後復蘇基金及未來七年預算。但會議即踏入第4日,各國仍未達成共識,德國總理默克爾承認,各領袖間存在分歧。今次會議加時將破20年前會議加時至5日的記錄,外媒報導,會上氣氛充滿火藥味,一度有領袖拍枱,威脅離場。

這次會議焦點在7500億歐元疫後復蘇基金能否獲通過。位於北部的成員國、相對較富裕的國家如荷蘭、瑞典等,認為7500億歐元的金額太大,應以償還貸款(repayable loans)形式發放,非以贈款(grants)形式。消息透露,荷蘭等國家不滿歐盟並無要求接受款項的成員國,作出相應改革,應付未來可能出現的類似危機。

本身債務問題纏身的意大利、西班牙等國,在疫情下經濟更是不堪一擊,現時急需振興經濟,希望盡快通過復蘇基金。其中意大利早期爆發的歐洲國家之一,累計死亡人數超過35,000人。

外媒報道,會議上各國領袖火藥味濃。意大利總理孔特(Giuseppe Conte)形容,歐洲遭受「『節儉』的勒索」("under the blackmail of the 'frugals'")。法國總理馬克龍(Emmanuel Macron)更一度拍枱,並威脅離場。

記者:葉芷樺