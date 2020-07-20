【疫情大爆發】4名確診者曾到屯門富臨酒家 分店即時停業4日

▲ 富臨表示，有確診者曾到訪屯門富臨酒家，該分店即時停業4日，本周五重新營業。

富臨 （01443） 公布，接獲衞生防護中心通知，4名新型冠狀病毒確診者曾到訪旗下屯門中央廣場的富臨酒家，為確保各位員工及顧客的健康和安全，集團決定即時關閉分店4日，進行徹底清潔和消毒，本周五（7月24日）將重新營業。

據悉，4名確診者於7月11日到訪屯門富臨酒家。知悉情況後，集團已馬上安排第三方專業消毒公司到場徹底清潔，所有已開封或經過處理的食物已棄掉。衞生防護中心人員今日會到分店為員工收集化驗樣本，公司會密切跟進其健康狀況。

富臨又指，因應新型冠狀病毒肆虐，集團旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間須配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。

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