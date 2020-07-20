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【長江水災 】地方自救招鄉親救災 加入條件簡單任務卻專業

環球政經 19:37 2020/07/20

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內地嚴重水災，半個中國「水浸」，多處要疏散居民，築堤防洪，形勢危急，即使出動軍隊，也不能全救，有地方政府帷有自救，徵召鄉親父老當義工救災。繼早前江西省九江市江州鎮政府緊急呼籲在外鄉親回鄉抗洪。近日安徽馬鞍山巿當向全巿招募「防汛救災青年突擊隊志願者」，加入條件如下：

1 ／18至45歲男性，身體健康，有抗洪排澇經驗優先；

2 ／講政治、服從大局、克苦耐勞，能服從統一安排；

3 ／隨時候命，確保24小時手機開着。

相關文章：【長江水災】江西汛情告急　九江市3,000外地鄉親回鄉抗洪

相關文章：疫情加水災 內地上半年逾10萬間飲食業務結業

要求不高，基本上聽指揮、身體健康及有手機就能加入，但義工任務絕不簡單，頭號任務是要「深入救災一線」搶救；第二項重任是對安置好的災民開展心理疏導等服務；前線救災及心理輔導都屬專業範疇。相信現時形勢危急，未必有深入訓練提供。

 

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撰文 : 高富健

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