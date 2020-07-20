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【在家學習】Google推綫上課程　家中免費學習寫Android程式

科技 18:00 2020/07/20

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近日，Google推出免費綫上課程，用戶可學習如何編寫Android應用程式，以增加專業技能。 

新冠肺炎疫情嚴重，市民需要長時間留在家中，不妨在閒餘時間學習技能，以裝備自己。近日，Google推出綫上課程，用戶可以免費學習如何編寫Android應用程式，以增加專業技能。 

最近，Google宣佈免費推出一系列的Kotlin及Android網上課程，用戶可以學習如何製作Android程式，專為缺乏編程經驗的新手而設。Google表示，Android程式開發以Kotlin程式語言為先，根據Android的官方數據指出，目前Play Store排名前1,000名的應用程式，約有70%均使用Kotlin製作而成。

<<【在家學習】Back-to-school消費大增　應付遙距學習需要

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Google表示，該課程將設有實際操作過程，負責課程的軟件開發人員表示，雖然課程不需具備開發經驗，但希望參加者擁有基本的IT技能。

對於具有編程經驗的開發者，Google亦免費額外提供3款綫上課程，分別為Kotlin Bootcamp for Programmers、Android Kotlin Fundamentals和Advanced Android in Kotlin。

責任編輯：李寶如

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