新冠肺炎疫情持續　一圖解說口罩不能隨便除下

新冠肺炎疫情持續,本港確診個案在過去數日上升,市民外出時也不忘要戴上口罩,有不少人都為圖方便,會在街上喝飲品、吃東西時,而除下口罩,但其實做法亦有錯誤。馬來西亞衛生總監Noor Hisham Abdullah於社交平台Facebook上分享圖片,令大眾明白這種做法是錯誤,而且有機會令頸上沾有病毒。

圖中所示,一名男子戴上口罩時,頸子為暴露的範圍;若男子把口罩拉下至頸子位置,口罩內層便會受到污染;當男子再次戴上口罩於面部範圍時,其嘴巴、鼻子等部分便會受到病毒、細菌等感染,變相戴了口罩作為防疫措施也是徒勞無功。

▲ 馬來西亞衛生總監Noor Hisham Abdullah就提醒,大眾須完整地戴上口罩及摘下口罩。(圖片來源:Noor Hisham Abdullah Facebook圖)

他又在帖文指出,大眾要不正確戴上口罩,要不完整地把整個口罩除下。(Either you wear your mask properly or remove It completely.)

