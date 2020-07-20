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新冠肺炎持續　一圖解說口罩不能隨便除下

環球政經 17:52 2020/07/20

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新冠肺炎疫情持續，本港確診個案在過去數日上升，市民外出時也不忘要戴上口罩，有不少人都為圖方便，會在街上喝飲品、吃東西時，而除下口罩，但其實做法亦有錯誤。馬來西亞衛生總監Noor Hisham Abdullah於社交平台Facebook上分享圖片，令大眾明白這種做法是錯誤，而且有機會令頸上沾有病毒。

其他文章：【新冠肺炎 】禁堂食規定實施 公司飯堂及員工用膳可獲豁免

圖中所示，一名男子戴上口罩時，頸子為暴露的範圍；若男子把口罩拉下至頸子位置，口罩內層便會受到污染；當男子再次戴上口罩於面部範圍時，其嘴巴、鼻子等部分便會受到病毒、細菌等感染，變相戴了口罩作為防疫措施也是徒勞無功。

馬來西亞衛生總監Noor Hisham Abdullah就提醒，大眾須完整地戴上口罩及摘下口罩。（圖片來源：Noor Hisham Abdullah中Facebook圖）

他又在帖文指出，大眾要不正確戴上口罩，要不完整地把整個口罩除下。（Either you wear your mask properly or remove It completely.）

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