【外賣優惠】譚仔加3蚊有呢個優惠 一文睇晒過20間餐廳優惠

食肆傍晚6時後禁堂食，多間食肆推出外賣優惠，本文為讀者綜合不同餐廳食肆包括太興、麥當勞、譚仔、稻香、米線陣等外賣優惠，​​​​​​方便大家在抗疫期間「搵食」。

麥當勞

使用麥當勞App，有大量優惠卷可供選擇，其中麥麥送買滿$120即減$10，買滿$200即減$20；晚上6時至12點享$0運費。

▲ 使用麥當勞App，有大量優惠卷可供選擇。

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茶木

下午2時起，惠顧任何食品都可享買一送一優惠，送炸皇子乳鴿或撈喜鹽水鴿。

另外購買2份套餐只是88元，三選二分別可選310溏心蛋肉燥飯、炸雞排肉燥飯以及黑麻油雞翅麵，跟餐還有一杯黑糖珍珠奶茶。

譚仔雲南米線

▲ 譚仔還用上電影《幻愛》經典對白宣傳，十分抵死。（網上圖片）

每碗米線可以︰

優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品，不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品

優惠價HK$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一

優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。

米線陣

即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客

由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」

牛涮鍋

由7月15日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折

MouMouClub 牛涮鍋

牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。

牛角

即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折

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大家樂

▲ 大家樂晚市外賣雙重優惠。

以八達通買外賣即可享外賣快餸$100/3款，以及惠顧任何外賣產品滿$100即享額外9折的優惠，優惠1及優惠2可以同時使用，有效日期2020年7月15日至28日。另外，即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。

元氣壽司

即日起至7月21日，外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛享7折，會員享65折。

一粥麵

特快外賣家常菜系列$76（任選2款）、「$68 外賣炸子雞2人餐」及「$33紅燒原隻豬手」

透過Foodpanda買外賣，買滿$100即享8折。

意粉屋

經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠。

上海姥姥

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

手機點餐外賣自取9折優惠

太興集團

由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。

Oliver’s Super Sandwiches

經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠

晚市指定優惠外賣套餐低至8折

晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。

板長寿司

板長寿司推出外賣自取二人餐，包括清爽稻庭冷素麵，配搭二人份揚物、刺身、燒物、壽司、沙律，抗疫價$230。

陸陸雞煲火鍋

推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠，每單只限購1次。

壽司郎

由即日起至7月21日，壽司郎全綫分店推出外賣自取服務，更設有3款盛合可供選擇，最平只需$88。

KFC

由即日起至7月21日，晚上6時後惠顧滿$40，憑正本收據於翌日早上11時前可免費換領一份牛油厚多士餐。優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。

Outback

購買無憂外賣之選可享半價優惠，設有6款菜式可供選擇，兼送黑糖麵包。

大食代

由即日起至21日，每日下午5時起，現場外賣自取，即享低至7折優惠。另外，即日起至31日，經foodpanda訂外賣消費滿$100即享8折。

宜家家居餐廳

宜家家居餐廳外賣自取85優惠，只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。優惠只適用於外賣自取。

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