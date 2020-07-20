【離奇失蹤】杭州53歲女子失蹤16天　家人懸賞10萬人民幣尋人

案發於7月5日凌晨，身穿吊帶睡衣的53歲女子來惠利突然人間蒸發，升降機、出入口的閉路電視也沒有她的身影，顯示她極大機會還在屋苑。

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來惠利在一間會計師事務所做清潔員，連同退休金每月有約9,000元人民幣收入，丈夫亦有穩定收入，存款達7位數字，已可排除因經濟壓力而輕生的可能。按來惠利丈夫表示，他們於案發前一晚一起吃晚飯，一家人有說有笑，氣氛融洽，而且7月6日還收到她網上訂購治療失眠的快遞包裹，種種迹象顯示其沒有意圖要離家的打算。

警方地氈式搜索屋苑天台、窖井、水箱、地下室、車庫、屋苑旁邊的公園及池塘，甚至每一個住戶的家，家屬亦要求保安將屋苑旁邊的景觀河抽乾，惟仍然一無所獲。

目前來惠利家人懸賞10萬元尋人，警方亦在調查當中。

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