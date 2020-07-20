  • 31°C
香港時間 : 2020720日 (一) 18:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【離奇失蹤】杭州53歲女子失蹤16天　家人懸賞10萬人民幣尋人

環球政經 17:35 2020/07/20

分享：

案發於7月5日凌晨，身穿吊帶睡衣的53歲女子來惠利突然人間蒸發，升降機、出入口的閉路電視也沒有她的身影，顯示她極大機會還在屋苑。

其他文章：【環保減塑】中國再推「限塑令」　明年1月1日禁即棄膠袋飲管

其他文章：【新冠肺炎】中國全國戲院將重開　惟萬達電影料上半年蝕17.7億

來惠利在一間會計師事務所做清潔員，連同退休金每月有約9,000元人民幣收入，丈夫亦有穩定收入，存款達7位數字，已可排除因經濟壓力而輕生的可能。按來惠利丈夫表示，他們於案發前一晚一起吃晚飯，一家人有說有笑，氣氛融洽，而且7月6日還收到她網上訂購治療失眠的快遞包裹，種種迹象顯示其沒有意圖要離家的打算。

警方地氈式搜索屋苑天台、窖井、水箱、地下室、車庫、屋苑旁邊的公園及池塘，甚至每一個住戶的家，家屬亦要求保安將屋苑旁邊的景觀河抽乾，惟仍然一無所獲。

目前來惠利家人懸賞10萬元尋人，警方亦在調查當中。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

人口 杭州

上一篇文章

【市民請留意】疫情升級銀行調整服務 恒生滙豐縮分行營業時間

下一篇文章

【趣話財經】澳門開閘人流不如預期？　濠賭股希望愈大失望愈大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊